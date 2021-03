Detectan una nueva cepa del coronavirus en Andalucía solo detectada antes en Uganda

Andalucía ha detectado una nueva cepa de coronavirus, la A23-1, que solo se había detectado en Uganda y algún caso muy aislado en el Reino Unido, según ha informado este jueves el consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre, que ha indicado que se trata de una cepa caracterizada por tener "mayor capacidad de transmisión", pero que aún no está claro si tiene mayor virulencia.



Según Aguirre, los hospitales andaluces están "perfectamente coordinados para secuenciar el coronavirus de todas las cepas que tenemos y las variantes que nos puedan llegar" y ha insistido en que "aunque las vacunas responden bien y previenen contra esas mutaciones, no sabemos lo que nos podemos encontrar en uno, dos o tres meses, de ahí la importancia de que tengamos todo nuestro instrumental de diagnóstico totalmente engrasado".



El consejero ha indicado la importancia de cumplir con las restricciones sanitarias impuestas pues Andalucía no se encuentra ya "en una fase de bajada", sino de meseta. Ante esta situación ha indicado que las nuevas cepas hacen que se mantengan las restricciones.

El 61% de los positivos de todas las analíticas realizadas en la comunidad corresponde a la variante británica y en algunas provincias este porcentaje alcanza el 80 e incluso el 90%. Aguirre también ha recordado que hay tres cepas sudafricanas perfectamente identificadas, importadas, sin que haya habido todavía contagio comunitario y son tres casos que han llegado vía aérea.