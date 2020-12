Coronavirus en España: desciende el número de muertes, la incidencia y la presión en los hospitales

La ocupación de ucis y de camas hospitalarias por enfermos de covid ha descendido en la última semana en España, así como se ha registrado una disminución en el número de fallecidos y en la incidencia acumulada, que se sitúa en 189,56 casos por cada 100.000 habitantes. El Ministerio de Sanidad ha notificado 10.519 nuevos casos en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de contagios se eleva a 1.730.575 y el número de fallecidos suma 47.624 con 280 nuevos decesos.

Menos presión hospitalaria

Según estos datos, ha habido un descenso de la presión hospitalaria generada por los enfermos de coronavirus, que baja desde el 9,64 % al al 9,22 % en una semana y que en el caso de las ucis disminuye desde el 22,44 % al 21,98 %. Además, se han reportado 812 fallecidos por covid en los últimos siete días, mientras que el pasado la cifra ascendió a 952. También ha disminuido en esta última semana la incidencia acumulada, que el pasado 4 de diciembre era de 231,11 casos por cada 100.000 habitantes y este viernes se ha situado en 189,56. A pesar de este descenso, la incidencia acumulada se encuentra aun muy lejos de los objetivos de Sanidad de 25 casos por cada 100.000 habitantes y las comunidades siguen tomando medidas para contener la expansión de la pandemia y evitar una tercera ola después de Navidad.

Madrid

Madrid ha anunciado que se cerrará perimetralmente del 23 de diciembre al 6 de enero, aunque permitirá los desplazamientos para visitar a familiares y allegados en este periodo, sin aplicar esta excepción en unos días concretos, como han decidido otras comunidades autónomas. El plan acordado por el Ministerio de Sanidad y los gobiernos autonómicos prohíbe la movilidad entre territorios en ese período salvo para los fines citados, aunque las comunidades pueden decidir si aplican esta salvedad solo en días determinados a la vista de la evolución de la situación epidemiológica. Además, la Comunidad de Madrid va a instalar siete puntos para practicar test de antígenos a los jóvenes a la vuelta de las vacaciones, fundamentalmente a los de edades comprendidas entre los 18 y los 29 años (grupo en el que se concentra el 21 por ciento de todos los casos de la región) en los campus universitarios y con carácter voluntario. En la capital española se ha inaugurado el Hospital Enfermera Isabel Zendal con el ingreso de una mujer de 63 años, con pronóstico estable, mientras centenares de sanitarios se concentraban ante centros hospitalarios para protestar por los traslados forzosos a este nuevo recinto y por la precariedad de los contratos covid que finalizan este mes.

Baleares

Baleares ha anunciado que los turistas nacionales que viajen a este archipiélago deberán presentar una PCR negativa hecha 72 horas antes de llegar a partir del 20 de diciembre (igual que ocurre ya con los viajeros internacionales desde el 23 de noviembre) si proceden de comunidades con una incidencia de covid-19 de más de 150 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La presidenta balear Francina Armengol ha explicado que la prueba puede ser PCR o TMA, que los menores de 6 años están exentos y que se distinguirá entre tres grupos -turistas, visitantes por motivo justificado y residentes- a partir de una declaración responsable en la que dirán los motivos de su viaje al archipiélago.

Melilla

Las restricciones por la covid-19 se suavizarán en Melilla, donde se reduce en una hora el confinamiento nocturno y retrasa su inicio a las 23:00 horas.

Cataluña

En Cataluña los centros comerciales seguirán cerrados al haber pospuesto el Govern la reunión que debía evaluar la reapertura, ya que los indicadores de la epidemia se mantienen estables desde hace unos días.

Navarra

Tampoco se conoce el futuro de la hostelería en Navarra, donde ha repuntado la polémica entre las autoridades y el sector al plantearse la reapertura el 17 de diciembre del interior de la hostelería con el 30 % de aforo, lo que ha sido considerado "inaceptable" por los hosteleros, que consideran que no puede cubrir ni los gastos fijos de sus negocios y reclaman abrir al 50 %. Según los responsables de Salud navarros, estas medidas no son "arbitrarias", sino que se basan en criterios objetivos establecidos en una hoja de ruta para la desescalada, y por tanto no son "negociables".

También se ha escuchado la protesta del mundo de los espectáculos y de los eventos, que se han vuelto a vestir de luto en 19 ciudades españolas para denunciar el estado "de abandono, desamparo y desatención" en el que se encuentra desde el inicio de la pandemia por parte de las administraciones públicas, especialmente del Gobierno.