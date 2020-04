Adolfo Garcia Sastre, catedrático de microbiología en el Hospital Monte Sinai de Nueva York: "Es fácil que un 10% de los españoles haya estado infectado de coronavirus"

Adolfo Garcia Sastre es catedrático de microbiologia en el Hospital Monte Sinai de Nueva York, y una de las personas con más prestigio en su campo de estudio. Responde en Antena 3 Noticias Fin de Semana a las preguntas de Matías Prats y Ángel Carreira.

¿Sigue pensando que en España la mayoría nos infectaremos por coronavirus?

Sí, sigo pensando lo mismo, hay mucha gente que ya ha pasado la enfermedad, aunque eso ya lo sabremos cuando empiecen a hacer más test serológicos, que indicaran quién está inmune. Creo que es muy fácil que haya al menos un 10% de los españoles que esté ya infectado y muchos de ellos han pasado ya por la enfermedad de modo leve y sin ningún otro síntoma, pero eso no lo sabremos hasta que no hagamos los test.

¿Se puede decir que hay personas expuestas al virus que no se han contagiado?

¿Cómo se sabe que no han sido contagiados? ¿Se han estado haciendo el diagnóstico cada dos días para saber que nunca han tenido el virus? Eso no lo sabemos todavía, pero sí sabemos que mucha gente, más de la que pensamos, que tiene una enfermedad presintomática, lo que no quiere decir que no hayan sido contagiadas, sino que no han tenido ningún síntoma.

¿Cómo llevan en Estados Unidos la vacuna contra el coronavirus?

Aquí hay una vacuna que ha entrado en test clínicos y yo también estoy trabajando en una vacuna. El problema no es elaborar una vacuna, sino el tiempo que se tarda después en saber que es una vacuna que funciona en la gente probándola en un grupo de voluntarios. Eso es lo que lleva tiempo tanto en España como en otro país.

¿Podría ser la vacuna contra la gripe la base de la del coronavirus?

Es una estrategia intentar hacer vacunas similares a las que hay de gripe, y podrían funcionar hasta cierto punto, pero también hay otros tipos de estrategias. De hecho, unas vacunas que funcionen al principio y empiecen a ser usadas pueden ser reemplazadas después por otras que funcionen mejor.

Creo que el principal problema es si una vacuna va a llegar a tiempo para hacer un impacto realmente en lo que está pasando, porque pienso que dentro de un año o año y medio la mayor parte del mundo va a haber sido infectada y este virus no va a causar tantos problemas.

¿Cómo atajaremos la siguiente ola?

Hay que trabajar en si vamos a poder tener una vacuna preparada para la segunda ola. Es difícil obtener una vacuna que valga en invierno, no estamos seguros que vaya a haber una segunda ola y cuánto va a ser de grande, y esta segunda ola va a depender mucho de cuánta gente haya sido infectada en la primera ola. Por eso, es muy importante el poder desarrollar métodos serológicos de diágnostico.

Lo bueno es que ahora empezamos a ver que se está bajando el número de contagios y el número de muertes, y esperemos que lo peor de esta primera ola ya haya pasado.