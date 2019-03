Los yihadistas decapitan al rehén francés secuestrado en Argelia

Hervé Gourdel, el turista francés secuestrado el pasado domingo en el este de Argelia por Soldados del Califato, un grupo vinculado a Estado Islámico, ha sido decapitado, según un vídeo difundido por la propia organización a través de Internet.



El presidente de Francia, François Hollande, ha confirmado la ejecución del rehén francés secuestrado el pasado domingo por un grupo yihadista en Argelia, pero ha advertido de que su país no interrumpirá las operaciones emprendidas contra Estado Islámico.

El vídeo, titulado "Mensaje de sangre para el Gobierno francés" muestra a cuatro hombres enmascarados y armados y al rehén arrodillado delante de ellos, según France Info. Tras la lectura de un largo mensaje en árabe, se procede a decapitar a Gourdel, si bien el momento de la ejecución no se muestra. Soldados del Califato había reivindicado en un vídeo publicado el lunes el secuestro del turista francés.

"Estoy en manos de Jund al Jilifa, un grupo armado argelino", decía en la grabación el rehén, que se identificaba con nombre, edad y fecha de nacimiento. El hombre dirigió su mensaje al presidente galo, François Hollande.

"Este grupo armado me dice que te pida que no intervengas en Irak. Me mantienen como rehén y te pido, presidente, que hagas todo lo posible por sacarme", añadió. Soldados del Califato dio a Francia 24 horas para poner fin a su participación en los bombardeos contra Estado Islámico en Irak. Soldados del Califato surgió como escisión de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y este mismo mes declaró su lealtad a Estado Islámico.

La milicia está encabezada por Gouri Abdelmalek, conocido como Jaled Abu Suleimane. Abdelmalek era el jefe de AQMI en la región central de Argelia y a él también se sumaba en la escisión el líder de la organización en la zona oriental.

El primer ministro galo, Manuel Valls, aseguró este martes que Francia no negociaría con los secuestradores y que no se dejaría chantajear por sus exigencias. Esta misma tarde, ante la Asamblea Nacional, ha vuelto a defender los bombardeos franceses en Irak "porque nuestra seguridad nacional está en juego como no lo había estado nunca en el curso de los últimos años".