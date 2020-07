Unos vecinos agreden a un enfermero que hacía superado el coronavirus y queman su casa en Neuquén (Argentina)

Un enfermero que ha superado el coronavirus ha sido agredido por sus vecinos en el barrio de Nueva Esperanza, de la ciudad argentina de Neuquén. La víctima, Daniel Porro, ha denunciado además que le han incendiado la casa y le han robado el coche.

"Me encuentro atravesando una situación de extrema violencia contra mi persona por haber tenido Covid-19", aseguraba Porro a los medios de comunicación, unas declaraciones recogidas por Infobae.

El enfermero, según denuncia, había recibido amenazas algún que otro vecino cuando que quedarse aislado en casa por haber dado positivo, a finales de junio. Finalmente tuvo que ser trasladado al hospital Bouquet Roldán, donde permaneció ingresado 14 días hasta que dio negativo.

Daniel Porro culpa "al Estado provincial y nacional por la inseguridad que estamos pasando todos los trabajadores de salud y todos los que tenemos un Covid-19 positivo". Su caso fue uno de los muchos detectados entre los trabajadores y pancientes del centro de salud Policlínico Ados, de la capital neuquina.

"Andate porque sos un caso positivo y te vamos a quemar la casa, no queremos gente como vos acá en el barrio", esta fue, según él, una de las amenazas que recibió. "Me golpearon por todos lados entre varias personas, y todavía no me recupero. Perdí el conocimiento y quedé en el hospital", cuenta la víctima.