Una vaca desenfrenada siembra el caos en las calles y la Policía le da muerte en Lisboa

Una vaca desenfrenada sembró el caos el sábado en las calles de Lisboa, en Portugal. El animal circulaba en libertad con 'licencia para matar'. Imágenes y vídeos de usuarios en Twitter mostraron cómo la vaca sacude las calles y embiste a personas. Finalmente, la Policía portuguesa se vio obligada a actuar y abatió al animal.

En uno de los vídeos, un conductor graba y no da crédito al ver cómo tumba a dos personas en plena calle. Fuentes del Comando Metropolitano de Lisboa de la PSP confirmó a 'Jornal de Noticias' que la vaca tuvo que ser abatida por presentar un peligro para las personas y vehículos mientras paseaba. No pudieron acorralarla y no tuvieron otro remedio que darle muerte.

Las autoridades de la capital portuguesa tuvieron que acondicionar el tráfico durante 50 minutos en las inmediaciones de un centro comercial. La Policía intentó controlar a la vaca pero resistió y logró escapar. En su fuga, según las autoridades, supuso un peligro que les obligó a intervenir.

La travesía de la vaca desenfrenada fue uno de los temas más comentados el sábado en Portugal. Las publicaciones en Twitter acumulan miles de interacciones por la surrealista situación en Lisboa. "De la nada, una vaca suelta en medio de la segunda circunvalación", escribía una chica en redes.