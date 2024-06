Urnas en iglesias y discotecas, la técnica de Países Bajos para incentivar la participación en las Elecciones Europeas

Ya han abierto los centros electorales en algunos países de Europa. Desde esta mañana los ciudadanos de Países Bajos pueden depositar las papeletas que determinarán la configuración del Parlamento Europeo durante los próximos cinco años de legislatura. En concreto, Países Bajos mandará a 31 representantes al organismo, en una primera jornada electoral que ha dejado varias escenas curiosas, y es que con el objetivo, el de fomentar la participación en el país, han abierto centros de votación en lugares muy peculiares.

Iglesias, discotecas o islas desiertas son algunos de los enclaves elegidos. Un equipo de Antena 3 noticias se ha desplazado hasta la capital, Ámsterdam, para conocer cómo funcionan estos centros electorales. En el caso de la discoteca, las mesas donde los holandeses pueden entregar su documentación se han dispuesto a los pies del escenario. "Siempre siento que es un extra especial venir aquí, y en Países Bajos a veces decimos: ¡La democracia es una fiesta!", afirma una de las votantes.

Pero esta no es única peculiaridad del sistema de votación de Países Bajos. Aquellas personas que acudan las urnas pueden votar por sí mismos, y por otras dos personas más, siempre y cuando aporten la documentación de los terceros. Acto seguido podrán coger la papeleta, y depositarla en los contenedores que se han habilitado como urnas. Este mimo gesto también se puede hacer en una de las iglesias más grandes de Holanda o en la casa museo de Ana Frank, donde una vez depositada la papeleta, los asistentes podrán visitarla de forma gratuita. Otra de las curiosidades del sistema electoral es que los miembros de las mesas electorales son voluntarios, es decir, no son elegidos por sorteo, como sí sucede en España: "la democracia no es solo votar, también es participar", alega uno de los voluntarios.

Aún está por confirmarse si estas medidas adoptadas por el gobierno holandés para incentivar el voto serán efectivas y se traducirán en un aumento de participación. En la última convocatoria, el país registró una participación de cerca de un 42%. Las encuestas europeas dan un tercio de los votos a la ultraderecha holandesa, algo que para los analistas es un anticipo de lo que sucederá en las Elecciones Europeas.

¿Qué es el Parlamento Europeo?

El Parlamento Europeo (Europarlamento, Eurocámara o Cámara Europea) es la institución parlamentaria de la Unión Europea que representa directamente a los ciudadanos europeos y que ejerce el poder legislativo junto con el Consejo de la UE. Es, además, uno de los tres ejes de la Unión Europea junto al Consejo de la Unión, que representa los intereses de los países miembros, y la Comisión Europea, encargada de velar por el interés general de los Veintisiete y aplicar los tratados comunitarios. Está formado por 751 representantes -incluyendo al presidente-.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com