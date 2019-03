Un hombre de 78 años confiesa haber asesinado a cerca de 90 personas: "¿Si Dios me ha hecho así, por qué voy a pedir perdón?"

El fiscal de distrito del condado de Ector, Bobby Bland, explicó en un comunicado que Samuel Little, actualmente en prisión de por vida, admitió voluntariamente la culpabilidad en el estrangulamiento de Denise Christie Brothers en Odessa (Texas).

Las autoridades aseguran que el acusado, en silla de ruedas y con malas condiciones de salud, ofreció este nuevo testimonio a cambio de ser trasladado desde la prisión del condado de Los Ángeles donde cumplía tres cadenas perpetuas hasta un centro más tranquilo en Texas. Ante esta nueva confesión, el juez estatal dictó otra sentencia de cadena perpetua para el prisionero.

En 2014, Little fue declarado culpable de asesinar a tres mujeres en el área metropolitana de Los Ángeles a finales de la década de 1980. Las autoridades revelaron que, una vez entre rejas, a principios de este año confesó haber matado a 90 personas en 20 estados diferentes del país desde 1970.

Little, también conocido como Samuel McDowell, había sido boxeador en su juventud y atacaba con fuertes golpes a mujeres vulnerables que a menudo estaban involucradas en la prostitución o eran adictas a las drogas, para después estrangularlas mientras se masturbaba. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) señaló en un informe que "sin puñaladas o heridas de bala", muchas de estas muertes no se clasificaron como homicidios, sino que se atribuyeron a "sobredosis de drogas, accidentes o causas naturales".

El FBI mantiene una investigación abierta para corroborar que Little es el autor material de todas las muertes que dijo provocar, ya que por el momento, solo han podido concluir su responsabilidad en 36 casos.

De confirmarse que realmente asesinó a 90 mujeres, Little sería el criminal en serie más sanguinario de la historia de Estados Unidos, por encima de Gary Rigway, el asesino de Green River (estado de Washington), que figura como el más prolífico en esta lista de la vergüenza con un total de 49 condenas. "¿Si Dios me ha hecho así, por qué voy a pedir perdón?", manifestó Little sin atisbo de arrepentimiento durante su último juicio.