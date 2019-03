Trump elimina por sorpresa las últimas sanciones impuestas a Corea del Norte

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha retirado por sorpresa las últimas sanciones económicas impuestas a Corea del Norte, en aparente referencia a las anunciadas este jueves contra dos navieras chinas por ayudar a Corea del Norte con el abastecimiento de petróleo. "Se anunció hoy por el Departamento del Tesoro que sanciones adicionales de gran escala serían añadidas a las ya existentes contra Corea del Norte. He ordenado este viernes la retirada de esas sanciones adicionales!", ha afirmado Trump en un mensaje en Twitter, sin ofrecer más detalles.

Minutos después, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, emitía un escueto comunicado en el que indicaba que "al presidente Trump le gusta el líder" norcoreano, Kim Jong- un, "y no cree que estas sanciones sean necesarias". La poco habitual marcha atrás parece referirse a las sanciones impuestas este jueves por el Departamento del Tesoro a dos empresas: Dalian Haibo International Freight Co. Ltd. (Dalian Haibo) y Liaoning Danxing International Forwarding Co. Ltd. (Liaoning Danxing), dos navieras que, según Washington, tienen su sede en China.

El Departamento del Tesoro justificó su decisión en las sanciones adoptadas por las Naciones Unidas en septiembre de 2018, cuyo propósito era intentar ahogar económicamente a Corea del Norte por su programa nuclear mediante la adopción de un castigo a sus importaciones de petróleo y derivados. "EE.UU. y nuestros socios siguen comprometidos con el objetivo de alcanzar la desnuclearización completa y verificable de Corea del Norte y creemos que la imposición plena de las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU es crucial para un resultado exitoso", sostuvo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado el jueves. Como consecuencia de las sanciones anunciadas, quedaban congelados los activos que ambas empresas puedan tener bajo jurisdicción de EE.UU. y se prohibía a los estadounidenses realizar cualquier tipo de transacciones financieras con ellas.

Asimismo, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, recurrió a su cuenta oficial de Twitter para advertir a "todo el mundo" de que tome nota de estas sanciones. "Importantes sanciones del Tesoro hoy; la industria marítima debe hacer más para acabar con las prácticas navales ilegales de Corea del Norte. Todo el mundo debe tomar nota y revisar sus propias acciones para asegurarse de que no están involucrados en la evasión de sanciones a Corea del Norte", escribió Bolton.

La segunda cumbre entre Trump y Kim, celebrada en febrero en Vietnam, acabó antes de lo esperado debido a la falta de acuerdo entre ambas partes sobre el proceso de desnuclearización de Pionyang. Estados Unidos atribuyó el fracaso de la cumbre en Hanói a la presunta exigencia norcoreana de que se levantaran todas las sanciones estadounidenses a cambio de avances en la desnuclearización, mientras que Corea del Norte contradijo a Trump y aseguró que solo había pedido un alivio parcial.

