Trump amenaza a Putin con sanciones porque piensa que "quizá no quiere detener la guerra" en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con nuevas sanciones a Rusia porque "demasiada gente está muriendo" en Ucrania y la situación le hace pensar que quizá su homólogo "no quiere parar la guerra". Así se ha referido después de reunirse con Volodímir Zelenski.

"Putin no tenía ninguna razón para disparar misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos en los últimos días. Me hace pensar que tal vez él no quiere parar la guerra (...) y tiene que ser tratado de manera diferente, ¿a través de la 'banca' o 'sanciones secundarias'? ¡¡¡Demasiada gente está muriendo!!!", dijo en su red, Truth Social.

Su mensaje fue difundido cuando el líder republicano se encontraba ya de camino a Washington tras asistir al funeral del papa Francisco.

Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunieron antes del funeral en la basílica de San Pedro, donde se encontraba el féretro antes de la homilía. Durante 15 minutos tuvieron un encuentro. Previo a este encuentro, que dejó una imagen llamativa de ambos líderes inclinados sobre dos sillas sin mesa de por medio en uno de los salones ceremoniales de la basílica, ambos también se reunieron brevemente con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

Trump reiteró su denuncia contra los expresidentes demócratas Barack Obama y Joe Biden por no haber impedido el actual conflicto."Esta es la guerra de Joe Biden, el dormilón, no la mía. Fue un perdedor desde el primer día. Esto nunca debió haber sucedido y no lo habría hecho si yo hubiera sido presidente en ese momento. Solo intento arreglar el desastre que me dejaron Obama y Biden, ¡y vaya desastre!", añadió.

Además, arremetió contra los medios. "No importa qué acuerdo haga con respecto a Rusia/Ucrania, no importa lo bueno que sea, incluso si es el mejor acuerdo jamás hecho, el fallido The New York Times hablará mal de él", dijo.

¿Paz?

El presidente ruso se mostró el día anterior a negociar directamente la paz con Ucrania, algo que no ocurría desde 2022. "Se trató, entre otras cosas, sobre la posible reanudación de las negociaciones directas entre representantes de Rusia y Ucrania", dijo Yuri Ushakov, asesor internacional del Kremlin.

La cuarta reunión entre Putin y Witkoff tuvo lugar en el Kremlin después de que el presidente estadounidense asegurara que se acaba el tiempo para lograr un arreglo con mediación de la Casa Blanca. Putin se mostró por primera vez dispuesto a reanudar los contactos directos con Kiev esta semana al aludir a una posible tregua de 30 días en los ataques contra la infraestructura civil, a propuesta de Zelenski.

