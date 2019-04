Trump amenaza con enviar a los inmigrantes irregulares únicamente a las 'ciudades santuario'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que está considerando enviar a los migrantes que se encuentren de forma irregular en el país únicamente a las llamadas 'ciudades santuario'. "Ante el hecho de que los demócratas no quieren cambiar nuestras muy peligrosas leyes migratorias, estamos, como se ha informado, considerando seriamente ubicar a todos los inmigrantes ilegales únicamente en 'ciudades santuario'", ha dicho.

En su mensaje en su cuenta en la red social Twitter, ha resaltado que "la izquierda radical siempre parece querer una política de fronteras abiertas y brazos abiertos, así que esto debería hacerle muy feliz".

El alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, ha respondido en un comunicado que "si bien la propuesta del Gobierno de Trump muestra su desdén por la dignidad humana básica, la ciudad estará preparada para recibir a estos inmigrantes tal como hemos acogido a nuestras comunidades migrantes durante décadas", según la agencia de noticias Reuters.

En febrero, un tribunal federal de apelaciones dijo que Gobierno de Trump no podía cancelar las subvenciones federales a Filadelfia por su negativa a cooperar con los agentes de inmigración que intentaban deportar a los indocumentados.

Las 'ciudades santuario' son jurisdicciones locales que se abstienen de cooperar con las autoridades locales de inmigración, que detienen a los indocumentados para eventualmente deportarlos. 'The Washington Post' fue el primero en informar de que la Casa Blanca estaba considerando un plan para transportar a inmigrantes detenidos y liberarlos en 'ciudades santuario' que, en general, son bastiones demócratas.

San Francisco, la ciudad natal de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, es uno de esos lugares. La propia Pelosi ha manifestado este viernes que no tenía conocimiento de las informaciones al respecto, si bien ha agregado que "es sólo otra noción que (Trump) no es digno de la Presidencia de Estados Unidos y no respeta los desafíos que enfrentamos, como país, como personas, para abordar lo que somos, una nación de inmigrantes".