Trabajadores de Air France agreden a los directivos en el momento en que anunciaban los despidos

Decenas de trabajadores de la aerolínea francesa Air France penetraron en la sede del grupo y agredieron a miembros de la dirección en el momento en el que desgranaban su plan de ajuste, que incluye el despido de 2.900 empleados, los primeros de la historia de la compañía.

Mientras que el presidente de Air France, Frédéric Gagey, abandonaba de forma precipitada el lugar al ver entrar a los trabajadores, estos rodearon al director de recursos humanos, Xavier Broseta, a quien desgarraron la camisa. La dirección condenó esos hechos y anunció que presentará una denuncia por "violencia agravada".

That's the HR boss of Air France, escaping thuggish trade union mob, shirtless. #France2015 http://t.co/U8pUIELYtU pic.twitter.com/BqiKLd3YW5