El testimonio de Olena, testigo del bombardeo en Kiev: "Escuchamos todas las explosiones, era imposible evitar escucharlos"

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha aumentado la apuesta en la guerra en Ucrania este lunes. Tras las explosiones en cadena en el puente de Crimea, símbolo del Kremlin, Rusia bombardea Kiev. La capital llevaba meses en calma, sin embargo, hoy los habitantes huyen entre horror y pánico de las explosiones. Las imágenes que llegan son verdaderamente impactantes, hay más de 10 muertos. Miles de ciudadanos se agolpan en el metro de Kiev para esconderse y evitar ser víctimas de las fuerzas de Putin.

Desde Bruselas tachan los nuevos ataques rusos de "crimen de guerra". Dmyro Kuleba, ministro de Exteriores ucraniano, ha hablado de Vladímir Putin como un "terrorista que habla con misiles". Los residentes de Kiev se mantienen a resguardo en los refugios, en el metro. Allí, disponen de ropa, alimentos y agua, preparados para lo peor. Los niños cantan bajo tierra y fuera vuelve a ser un día negro para Ucrania.

En este día tan complicado, Olena, una ucraniana que ha sido testigo de los aterradores bombardeos rusos, ha atendido a Antena 3 Noticias en directo. Esta mujer es profesora de españolen su país y ha contestado a las preguntas de Sandra Golpe con un rostro que evidencia un cansancio provocado por los ataques rusos.

El ruido de las explosiones

Olena ha tenido que refugiarse por el impacto de las bombas en Kiev, ya ha regresado a su residencia. "Hemos escuchado las explosiones, había sonidos muy altos. No se puede evitar escucharlos", apuntaba.

"Para un país terrorista no hace falta tener ninguna razón para hacer lo que hacen. Lo siguen haciendo durante ocho meses, con diferente intensidad". La profesora ucraniana explica que lo único que cambia en los ataques rusos es la intensidad.

Debido a los ataques, algunas zonas se han quedado sin suministro eléctrico, aunque no es el caso de la zona en la que vive Olena: "En mi distrito hay luz y agua. Aunque hay distritos en Kiev donde sí que ha habido apagón porque atacaron un objeto de infraestructura y había problemas de electricidad".

Siempre en alerta

"Ahora nos piden evitar usar los aparatos electrónicos de 17:00 a 22:00 horas para descargar el sistema de electricidad del país", explicaba la residente en Kiev.

La mujer asevera que siempre están en alerta en todas las zonas de Ucrania pese a que llevaban meses sin ataques en la capital. "Pero como seguían atacando otras ciudades grandes, no hemos perdido el sentimiento de peligro. Sabemos que vivimos en plena guerra y que no hay motivo de relajación. No hay motivo de olvidar de que podemos sufrir estos ataques en cualquier momento", ha finalizado.