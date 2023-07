Se suicida con guillotina el día previo a ser juzgado por estrangulamiento, un cabezazo y un puñetazo contra su exmujer

Macabro suceso en Francia. Richard B, un hombre de 50 años, tendría que haber comparecido ante el Tribunal Penal de Draguignan para responder por tres actos de violencia doméstica. Sin embargo, esto no ocurrió puesto que se quitó la vida la noche del miércoles 5 de julio al jueves 6 de julio con una guillotina que él mismo habría fabricado, explica el medio 'varmatin'.

Fueron los gendarmes de la brigada Lorgues quienes dieron con el cuerpo. Estos acudieron al lugar advertidos por su expareja tras recibir un inquietante SMS en la madrugada.

Este hombre es un antiguo mecánico reconvertido en escultura y afincado en Flayosc y se ha sabido que no había ocultado sus intenciones. Al parecer, durante una llamada telefónica la pasada semana, Richard B. había mencionado no tener "nada más que perder" después de que su esposa abandonara el hogar en el que residían.

Los gendarmes visitaron la casa durante toda la semana

El medio francés contactó con los gendarmes y, al parecer, visitaron su casa durante toda la semana. Sin embargo, nunca vieron la famosa guillotina. Este hombre ya habría intentado quitarse la vida en otras ocasiones. Concretamente, en septiembre de 2022, durante un vuelo Brazzaville - París, ingirió grandes cantidades de medicación, motivo por el que el capitán tuvo que desviarse a Marsella.

También el 1 de febrero de este mismo año, detenido en el proceso de violencia doméstica por el que iba a ser juzgado el viernes 7 de julio de 2023, Richard B. había intentado ahorcarse en su celda. Tan solo una semana después,en un video en vivo de Facebook, explica el medio francés, había construido una horca en su salón, reemplazando la cuerda con alambre de púas. Sus amigos habían alertado a los servicios de emergencia de la situación.

"Hubo varias llamadas de ayuda y, sin embargo, no se pudo hacer nada para ayudarlo", explicaba Me Isabelle Colombani, su expareja. "Esto plantea la cuestión del cuidado de las personas suicidas...". Sin embargo, un psiquiatra que tuvo que examinar su caso durante la investigación de su expediente judicial no habría notado "ningún deseo de suicidio" en el escultor.

Acusado de tres hechos de violencia intrafamiliar

Richard B. está acusado por la Justicia de tres hechos de violencia intrafamiliar en reincidencia y sin incapacidad total para el trabajo entre el 13 de noviembre de 2022 y el 1 de febrero de 2023. Al parecer, todo se debería a un inicio de estrangulamiento, un cabezazo y un puñetazo, en un contexto de separación, además de un importante consumo de sustancias tóxicas.

Su exmujer, la denunciante, había pedido la mayor clemencia al juzgado, pero Richard B. fue más radical.