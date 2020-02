El sándwich que indigna en las redes de todo el mundo por el engaño visual de su contenido

Hacer llegar un producto al cliente no es una tarea sencilla. Y en muchas ocasiones, se utilizan campañas de marketing agresivas, otras veces absurdas y en otras ocasiones engañan visualmente para que se compre un producto. Por ello se suele recomendar la típica frase de "no te fíes de las apariencias". Y, si no, que se lo digan a la hambrienta víctima de este apetitoso sándwich que está generando una gran indignación en las redes sociales.

En la parte superior se ve un sándwich de apariencia normal e incluso apetecible: con unas porciones generosas de tomate, jamón y queso. Pero, justo debajo, se aprecia la verdad del bocadillo. Todos los ingredientes están colocados estratégicamente para que parezca que lleva mucha comida pero, en realidad, apenas hay dos lonchas entre pan y pan.

La foto ha provocado indignación por la descarada técnica de marketing que había utilizado la panadería local donde el usuario compró el sándwich. La foto se ha viralizado a partir de un usuario de Facebook que asegura que compró el sándwich en un establecimiento llamado Bobs lunchbar, en Nueva Zelanda.

En la imagen en cuestión, podemos ver cómo la panadería vende un sándwich de jamón cocido y tomate natural en rodajas. El emparedado está partido por la mitad, como suele ocurrir en este tipo de alimentos 'para llevar'. Gracias al envoltorio transparente, se puede ver la gran cantidad de jamón que el comprador va a 'engullir'.