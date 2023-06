Rusia abre una causa penal contra Prigozhin, líder de Wagner, por incitar a "una rebelión armada"

El Servicio Federal de Rusia abrió este viernes una causa penal contra Yevgeni Prigozhin, líder del Grupo Wagner. Esta decisión del organismo estatal del Kremlin se tomó tras las declaraciones del líder de mercenarios prorruso en las que acusaba directamente al Ministerio de Defensa de atacar campos de entrenamiento del grupo paramilitar.

El propio Ministerio de Defensa de Rusia salió a negar las informaciones sobre este supuesto ataque del Ejército ruso a campamentos de entrenamiento de Wagner después de que así lo hubiera denunciado previamente un canal de Telegram de la organización paramilitar.

"Todos los mensajes y vídeos difundidos en las redes sociales en nombre de Yevgeni Prigozhin sobre el supuesto ataque del Ministerio de Defensa ruso en campamentos de Wagner no corresponden a la realidad y son una provocación informativa", informó dicho Ministerio.

"El Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha abierto un caso penal por el hecho de llamar a una rebelión armada"

Tras dicho comunicado, fue el Comité Nacional Antiterrorista el que se pronunció al respecto de lo sucedido, anunciando que se iba a abrir el mencionado proceso penal contra Prigozhin: "Las acusaciones difundidas en nombre de Yevgeny Prigozhin no tienen fundamento. En relación con estas declaraciones, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha abierto un caso penal por el hecho de llamar a una rebelión armada", ha recogido la agencia de noticias rusa TASS.

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, ha asegurado que el presidente ruso Vladimir Putin está al tanto de la situación en torno a Prigozhin, aunque no ha querido ofrecer más detalles al respecto, según ha explicado la agencia de noticias Interfax.

El Código Penal de Rusia castiga con penas de prisión de entre 12 a 20 años aquellas acciones de rebelión armada que busquen "derrocar o cambiar por la fuerza el sistema constitucional de la Federación rusa, así como violar la integridad territorial" del territorio gobernado desde Moscú.

Ataque con misiles contras campamentos de Wagner

Desde el canal de Telegram de la organización paramilitar se había denunciado el lanzamiento de "un ataque con misiles contra campos de entrenamiento de Wagner (...) que han dejado muchas víctimas". Un ataque que el mensaje achacaba a las tropas del Ejército ruso: "El golpe ha sido asestado (...) por militares del Ministerio de Defensa ruso".

Ante lo sucedido, el Grupo Wagner advertía que iba a tratar de "averiguar por qué está pasando este caos", para lo que no iba a dudar en movilizar a los 25.000 paramilitares con los que cuenta en sus filas: "Todos los que quieran pueden unirse. Debemos terminar con esta desgracia" para, según reza el mensaje, "frenar el mal" que hay en la cúpula militar de Rusia.

"Esto no es un golpe militar. Esta es una marcha por la justicia"

El general de las Fuerzas Armadas rusas, Sergei Surovikin, también se ha hecho eco de lo sucedido y ha lanzado un llamamiento a miembros de Wagner para que no hagan caso de las provocaciones de Prigozhin, quien asegura que está tratando de provocar un golpe militar.

"El enemigo solo espera que la situación política interna empeore en nuestro país. Antes de que sea demasiado tarde, deben obedecer la voluntad y la orden del presidente de la Federación Rusa, elegido popularmente", ha señalado el general al tiempo que ha llamado a una resolución pacífica de la situación.

"Esto no es un golpe militar. Esta es una marcha por la justicia", se ha incidido, no obstante, desde Wagner en relación al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, a quien acusan de haber huido a Rostov para, desde allí, perpetrar un ataque armado contra el grupo mercenario.

Alta tensión en Rostov

En un vídeo grabado en la Sede del Distrito Sur de Rostov, Yevgeni Prigozhin ha asegurado que Wagner tiene "bajo control las instalaciones militares de Rostov", ciudad en la que se encontraría Shoigu. De hecho, el diario 'The Moscow Times' señala que varios medios locales han difundido imágenes en las que se muestran vehículos militares en el mismo centro de Rostov.

En dicho vídeo, difundido a través de Telegram, Prigozhin ha explicado que esta situación no va a impedir continuar con la guerra de Ucrania: "No hay problemas, no se ha despedido a un solo oficial. Por lo tanto, cuando te dicen que Wagner interfirió con el trabajo y, por lo tanto, algo se cayó al frente, no es por eso que se cayó al frente".

En respuesta, según ha informado el portal de noticias Meduza, Rusia ha puesto en alerta a sus tropas y se han reforzado los controles fronterizos con las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.