Un restaurante israelí ofrece un 50% de descuento a judios y palestinos que coman juntos

"¿Tienes miedo de los árabes? ¿Tienes miedo de los judíos?". Así comienza la curiosa campaña de márketing de un restaurante israelí de la ciudad de Kfar que ofrece una promoción de descuento para fomentar la unión entre árabes y judios en su local.

El establecimiento ofrece un descuento del 50% a los comensales de ambas religiones que se sienten a comer en la misma mesa. El restaurante lanza mensajes de integración entre ambas culturas con frases como ésta:"Nosotros no tenemos árabes pero tampoco tenemos judíos... ¡nosotros tenemos seres humanos! ¡Y humus árabe verdaderamente excelente! ¡Y excelente falafel judío! ¡Y rellenos gratis de humus si eres árabe, judío, cristiano, indio, etc!".



Uno de los responsables del local, Kobi Tzafrir, dijo que ya varios clientes han usado el descuento desde que comenzó a aplicarse el pasado 13 de octubre. "Si hay algo que puede unir a estos dos pueblos, es el humus", dijo, tal y como apunta The Times os Israel.