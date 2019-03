El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que un policía español ha fallecido en el ataque talibán cerca de la embajada de España (Afganistán).

"El Ministerio del Interior pone en conocimiento de los españoles que en el ataque ha muerto un policía", ha dicho Rajoy quien ha trasladado -al final del acto de campaña del PP que ha celebrado en Orihuela- su "cariño", "sentimiento" y "afecto" a los familiares del policía fallecido.

Fuentes del Ministerio del Interior han confirmado asimismo que han recibido la comunicación de Afganistán del fallecimiento de un agente español y han explicado que las informaciones que llegan desde Kabul son aún muy confusas.

Rajoy ha comenzado su intervención en el acto del PP mostrando su "total y absoluta solidaridad, que es la de todos, con los españoles que han trabajado durante los últimos años en Afganistán, por la vida y la seguridad de las personas". "A todas las personas que trabajan en la embajada en Kabul desde aquí nuestro afecto y nuestro cariño", ha dicho el jefe del Ejecutivo.

En declaraciones previas a los periodistas, el presidente del Gobierno había informado de que un policía español había resultado herido en un ataque que, aclaró, no iba dirigido contra la embajada española en Kabul. "No ha habido un ataque ni era la intención de hacerlo contra la embajada de España en Afganistán y así lo han reivindicado los talibanes. Era un ataque contra algunas casas de huéspedes que estaban muy próximas a la embajada", ha explicado. "Todos podemos ser objetivo de un ataque terrorista, cualquiera, cualquier país occidental, pero en este caso no lo era contra la embajada de España", ha insistido.

Además, ha informado de que ya había conversado con el líder del PSOE, Pedro Sánchez; con el de Podemos, Pablo Iglesias; y con el lehendakari, Íñigo Urkulu, para informarles de los datos de que disponía respecto a ese ataque. Con otros líderes políticos tenía intención de hablar a lo largo de la tarde