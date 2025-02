La radical decisión de Kate Middleton sobre su ropa: "Que se centren en su trabajo"

La princesa de Gales, Kate Middlenton, ha tomado una drástica decisión en cuanto a su vestimenta. A partir de ahora, Kate Middleton no va a decir qué diseñadores firman los trajes y vestidos que viste en sus actos. El motivo pasaría porque quiere que la gente se concentre, dice, en el trabajo que hace, sobre todo el benéfico, y no tanto en cómo va vestida. Aunque el Palacio de Kensington sí va a dar esa información cuando se trate de eventos de Estado, según publica el medio 'The Times'.

Kate Middlenton es referente en estilo, pero la realidad es que "ahora su intención es que se centren en su trabajo y no en su forma de vestir", precisan desde el mencionado diario. Un cambio que se produce "ahora que la princesa continúa con su regreso gradual al trabajo después de completar su tratamiento contra el cáncer el año pasado".

"Hay una sensación absoluta de que -el trabajo público- no se trata de lo que viste la princesa. Ella quiere que la atención se centre en los temas realmente importantes, las personas y las causas que está destacando. Siempre habrá una apreciación de lo que lleva la princesa por parte de una parte del público y ella lo entiende. Pero ¿necesitamos decir siempre oficialmente lo que lleva puesto? No. El estilo está ahí, pero lo importante es la sustancia", apuntan desde 'The Times'.

Su cáncer está "en remisión"

Hace un par de semanas, Kate Middleton reaparecía en público tras su enfermedad. La princesa de Gales visitaba el Hospital Royal Marsden, en el barrio de Chelsea de Londres, donde recibió tratamiento de quimioterapia y radioterapia contra el cáncer que le diagnosticaron hace un año tras someterse a una operación abdominal de urgencia.

Allí, se encontró con pacientes oncológicos, por lo que fue un acto muy significativo para la nuera de Carlos III. Su cáncer ha entrado en fase de "remisión", lo que como ella misma reconocía supone un inmenso "alivio", aunque continúa "centrada en la recuperación", tal y como explicaba con una gran sonrisa.

Kate Middleton recorría las estancias del centro sanitario reconociendo que "entrar por la puerta principal aquí, después de haber hecho tantas visitas privadas y tranquilas, en realidad es bastante agradable". "Como sabrá cualquiera que haya sufrido un diagnóstico de cáncer, lleva tiempo adaptarse a una nueva normalidad. Sin embargo, estoy deseando que llegue un año lleno de satisfacciones. Hay mucho que esperar. Gracias a todos por vuestro continuo apoyo", expresaba emocionada. "Crees que el tratamiento ha terminado y que puedes seguir adelante y volver a la normalidad, pero eso sigue siendo un verdadero desafío", confesaba según la BBC

