¿Por qué se han vuelto a disparar los contagios, los ingresos y las muertes por Covid en China?

La situación en China es alarmante. Las últimas noticias e imágenes recibidas recuerdan a los momentos más críticos de la pandemia sanitaria del Covid-19. Diferentes fuentes del país chino ya hablan de hospitales y crematorios muy saturados, ya que el problema podría afectar a 800 millones de personas provocando más de 1 millón de muertes. Sin embargo, el gobierno chino tan solo ha notificado oficialmente siete fallecidos esta semana.

"No es que lo esperara, pero no me sorprende", ha confesado el epidemiólogo Daniel López Acuña en una entrevista con Antena 3. El experto ha explicado que el hecho de levantar las restricciones "tan drásticas" que se practicaban para impulsar la política de 'Covid Cero' ha hecho que aumente por completo la transmisión del virus.

Los motivos de este auge en la transmisión podrían ser los siguientes, acorde con lo que ha explicado López Acuña. Se parte de la base que la población en China ha estado menos afectada. "Hay más población virgen a la infección, con baja cobertura de vacunación y donde hemos tenido un uso de la vacuna no igualmente eficaz que la usada en Occidente". En el momento que se ha dejado circular el virus, "lo esperable es tener multitud de casos, saturación hospitalaria y un número elevado de defunciones", ha añadido el epidemiólogo.

También ha añadido que esta situación puede suponer riesgos de surgimientos de nuevas variantes más peligrosas. "Esto suceda en China o en cualquier otro país donde haya una alta transmisión. Las variantes se producen en la medida en que tenemos alta tasa de infección, alta incidencia y un número elevado de contagios". La probabilidad de las mutaciones del virus y el surgimiento de una nueva variante, entonces, son mayores.

El problema empeora cuando la situación política es tensa. "En el caso de China, no estamos teniendo toda la información", lamenta López Acuña. Igualmente, el experto afirma que es "evidente" que hay más muertes de las que se dicen oficialmente.

España, estancada en la vacunación

En el caso de nuestro país, unas 14 millones de vacunas están caducadas y la vacuna de la cuarta dosis no termina de funcionar como se esperaba, a causa de la reticencia entre los ciudadanos.

"Nos debe preocupar el hecho que solo tenemos el 53% de la población mayor de 60 años vacunada con la cuarta dosis", ha alertado el epidemiólogo. "Desde mi punto de vista, ha hecho falta una posición más asertiva y contundente de las autoridades sanitarias, tanto estatales como autonómicas", ha puntualizado.

De cara a lo que queda de año, López Acuña opina que "España tiene que caminar más rápido" para avanzar en la vacunación de los mayores de 60.