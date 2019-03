Putin tacha de "grave crimen" el uso de la fuerza en el sureste de Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha tachado de "grave crimen" el uso de la fuerza militar por parte del Gobierno de Kiev contra los prorrusos que se han sublevado en el sureste de Ucrania.



"Han enviado tanques y aviación contra la población civil (...) Y esto es otro grave crimen", dijo Putin en directo por televisión al comenzar su tradicional "Línea Directa" con los ciudadanos del país.

El jefe del Kremlin, recalcó que las autoridades de Kiev, en lugar de tomar conciencia de que "algo anda mal en el Estado ucraniano y de intentar dialogar, redoblaron sus amenazas de actuar con la fuerza" contra la población civil. Rechazó de manera categórica y calificó de "tontería" las acusaciones de Kiev y Occidente sobre la participación de militares y agentes de los servicios secretos rusos en los acontecimientos en el sureste de Ucrania. "En el este de Ucrania no hay ninguna unidad militar rusa. No hay servicios secretos ni tampoco instructores. Son todos (los participantes en las acciones prorrusas) gente del lugar.

Y la mejor prueba de ello es que, literalmente, la gente va a cara descubierta", dijo. Putin añadió que le ha manifestado a los líderes occidentales que se trata de "gente que no tiene adónde ir y no se irá a ninguna parte" que "esa es su tierra y hay que dialogar con ellos". "Considero muy importante el comienzo de las negociaciones porque considero que es crucial que pensemos juntos en cómo salir de la situación", dijo el presidente ruso sobre las conversaciones a cuatro bandas (Rusia, Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea) que se celebran hoy en Ginebra. Subrayó que como resultado de esas negociaciones sobre la crisis ucraniana se debe proponerle a la gente del sureste de Ucrania un "diálogo real, y no de cara a la galería".