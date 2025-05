Una propuesta israelí detalla un posible plan para gobernar Gaza

El Gobierno israelí cuenta con una propuesta sobre la creación de una nueva entidad desde cero en Gaza después de derrotar a Hamás, según revela un documento visto por "Euronews" y con fecha de diciembre de 2023.

La propuesta, de 32 páginas y titulada Gaza Security and Recovery Program, How Should The Day After Look Like (Programa de seguridad y recuperación de Gaza, cómo debería ser el día después), fue redactada por el Foro de Defensa y Seguridad de Israel. Se trata de un grupo de más de 35.000 reservistas de las fuerzas de seguridad israelíes, y el "think-tank' Jerusalem Center for Public Affairs".

Dicho trabajo fue presentado al Gobierno israelí en una fecha desconocida entre su creación y ahora, y representa una de las opciones de futuro que Israel está considerando actualmente para la Franja de Gaza, según testimonios que hablaron con "Euronews".

Así, la propuesta describe cómo debería ser "el día después" en el escenario de la caída de Hamás e implica la reconstrucción económica, la construcción de infraestructuras y "el desarraigo de una ideología asesina", también etiquetado como proceso de "desnazificación".

El plan excluye explícitamente la soberanía de Palestina, o más concretamente de la Autoridad Palestina (AP), o la presencia del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente como fuente de ayuda humanitaria. "No menos grave es la temeraria idea de establecer un Estado palestino en Gaza", reza el documento. Sin embargo, en el documento no se dice si Israel pretende anexionarse la Franja, aunque se afirma claramente que las Fuerzas de Seguridad Israelíes quieren tener una mayor participación en la administración general de los asuntos de Gaza.

La autenticidad del documento fue confirmada por un alto funcionario del Gobierno de que habló con "Euronews" bajo condición de anonimato para no interferir en la labor del Gobierno, así como Ohad Tal y Simcha Rothman, dos miembros de la Knesset del Partido Religioso Nacional de extrema derecha, que forma parte de la coalición gobernante. "El contenido de este documento forma parte de los planes que el Gobierno está estudiando, están sobre la mesa", confirmó un funcionario del Gobierno, que especificó que no es un "plan finalizado", sin embargo, es "definitivamente parte de los escenarios que están sobre la mesa".

¿Qué contiene el documento?

El documento dice que la nueva entidad debería establecer un nuevo mecanismo para la reconstrucción, el desarrollo económico, la gestión de la ayuda y la "reeducación" de la sociedad de Gaza.

El 5 de mayo, el Gobierno israelí dio luz verde a las Fuerzas de Defensa de Israel para que iniciaran una operación masiva para hacerse con el control de toda Gaza.

La decisión se produjo poco después de que el Ejército anunciara la movilización de decenas de miles de reservistas. El mismo día, Netanyahu anunció que cabe esperar nuevos desplazamientos de los 2,1 millones de habitantes de Gaza como consecuencia de las operaciones terrestres masivas que han comenzado.

El trabajo se remonta aproximadamente a dos meses después del 7 de octubre de 2023, cuando militantes de Hamás atacaron comunidades israelíes en la frontera con Gaza, matando a unas 1.200 personas y tomando a más de 250 como rehenes. El Ejército israelí afirma haber matado a unos 20.000 combatientes de Hamás, al tiempo que informa de unos 3.000 muertos y heridos entre sus soldados.

Tres etapas distintas

Dos fuentes familiarizadas con el documento, que hablaron con la mencionada agencia de noticias de forma anónima, confirmaron que la concepción del estudio es anterior al ataque de Hamás del 7 de octubre, pero se imaginó más para Cisjordania que para Gaza.

La propuesta se divide en tres etapas diferentes, de las que las dos primeras se consideran las más importantes, en las que se prevé que los israelíes tomen ampliamente el control y la gestión de la Franja, creando una nueva entidad desde cero.

Y aunque el documento contempla una tercera etapa, a largo plazo, en la que queda espacio para la autodeterminación de los residentes en la Franja, esta se llevaría a cabo una vez finalizado el borrado completo de la actual red de Gaza dirigida por Hamás. "Sería un error poner el carro delante de los bueyes, y sería igualmente erróneo predeterminar, para la población de Gaza y sus dirigentes su futuro político", ya que el objetivo para Israel no es la autodeterminación de los palestinos sino "acabar con el Gobierno de Hamás", reza el documento.

