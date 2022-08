Se prohíbe la producción de cerveza en el norte de México por la sequía

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes que ya no va a permitir producir más cerveza en el norte de México debido a la sequía a la que hace frente la región, de manera que tan solo impulsará su elaboración en el sureste. "No es decir 'ya no vamos a producir cerveza', es decir: 'no se va a producir cerveza en el norte'" dijo López Obrador.

El mandatario hizo las declaraciones en una rueda de prensa cuestionado por la sequía en la ciudad de Monterrey, al norte, la segunda urbe más poblada de México y sede de algunas de las principales industrias. Allí, sus más de cinco millones de habitantes no tienen agua durante la mayor parte del día.

Principal exportador de cerveza

México es el principal exportador de cerveza en el mundo, López Obrador mostró datos de la consultora 'Statista' en los que se aprecia como el país pasó de ser el cuarto exportador de cerveza a nivel mundial en 1995, a ser el número uno en 2021.

La sequía

"Ya no se puede dar permiso en donde no hay agua o donde están abatidos por completo los mantos freáticos", a lo que añadió que no se puede exponer a la población a la extracción de mantos tan desgastados que el recurso hídrico extraído contiene arsénico. Este es un elemento dañino para la salud humana, que pude llegar a producir enfermedades como el cáncer.

Lo esencial ahora mismo es asegurar el vital líquido para el consumo humano y López Obrador señala que el Gobierno intervendrá para asegurar la correcta concesión del agua.

El presidente López Obrador aprovechó y reiteró que, desde su llegada al Gobierno en diciembre de 2018, su Administración no ha dado nuevas concesiones para explotar el agua.