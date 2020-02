El príncipe Harry confiesa recurrir a especialistas para superar la muerte de su madre

Más información El príncipe Harry y Meghan Markle reaparecen en Miami

Los duques de Sussex hicieron su primera aparición tras confirmar su salida de la Familia Real británica. El príncipe Harry confesó en una conferencia que tuvo que recurrir a especialistas para superar la muerte de su madre, Lady Di, quien murió en un accidente de tráfico en París en 1997.

La conferencia se celebró en Miami, Estados Unidos, por JPMorgan. Es una reunión anual de la Cumbre de Inversiones Alternativas (AIS), donde asistieron importantes figuras del sector bancario estadounidense y exitosos empresarios.

Según uno de los presentes, el duque de Sussex habló sobre salud mental. "Harry habló sobre la salud mental y cómo él hizo terapia durante unos años para intentar superar el trauma que causó la muerte de su madre", afirmó.

"No había otra opción"

Pero también habló de su situación actual con la Familia Real. "La decisión que he tomado para nosotros no es algo que tomé a la ligera. Han sido meses de conversaciones y muchos años de desafíos y sé que muchas veces no lo he hecho bien. Pero ahora no había otra opción", dijo el príncipe Harry sobre el 'Megxit'.

Varios testigos también afirmaron que "no quería para su hijo Archie una infancia como la que él tuvo". La cantidad que se les pagó por el evento es hasta ahora desconocida, aunque se especula que la pareja ha recibido 900.000 euros por participar en el evento.