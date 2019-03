La Policía malasia registra las casas de la tripulación del avión desaparecido

La Policía de Malasia ha registrado los hogares de los 12 miembros de la tripulación a bordo del avión de Malaysia Airlines desaparecido el pasado sábado con 227 pasajeros. El director de la Policía Federal, Hadi Ho Abdullah, quien lidera el equipo de investigación, indicó al diario "Harian Metro" que habían registrado varias casas, entre ellos la del piloto y otros miembros de la tripulación.

Las autoridades chinas también enviaron a Malasia fotografías y los perfiles de los 152 pasajeros chinos que viajaban en la aeronave, informa el diario "The Malaysian Insider". El director de la Policía malasia, Khalid Abu Bakar, declaró el pasado martes que las investigaciones se centraban en cuatro ángulos, ninguno descartado. "Sabotaje, secuestro, problemas psicológicos o personales entre los pasajeros y la tripulación del vuelo", así como un fallo mecánico. Aviones del Ejército malasio partieron para tratar de verificar si los restos descubiertos por un satélite chino pertenecen al avión desaparecido.

Las imágenes se tomaron el pasado domingo 9 de marzo sobre las 11 de la mañana pero no han sido reveladas hasta la noche del miércoles por la Administración de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional.

En su página web, el departamento gubernamental chino precisó que los objetos sospechosos fueron localizados "a unos 6,7 grados latitud norte y 105,63 grados longitud este" y que se extienden por un área "con un radio de 20 kilómetros". Asimismo, especificó que el tamaño de los restos atisbados "es de 13x18 metros, 14x19 metros y 24x22 metros aproximadamente, según los cálculos del satélite". No obstante, Vietnam asegura que ha rastreado la zona sin obtener resultado.

No es la primera vez que se informa de posibles restos avistados, que tras la verificación han resultado no pertenecer al avión desaparecido, del que tras seis días de búsqueda aun se desconoce su suerte. El vuelo MH370 despegó de Kuala Lumpur el sábado pasado a las 00.41 hora local (16.41 GMT del viernes) y tenía previsto llegar a Pekín a las 06.30.



Mientras, el avión de Malaysia Airlines desaparecido desde el viernes con 239 personas a bordo pudo haber seguido volando unas cuatro horas después del último momento en que se tuvo señal de él en el control, informaron investigadores estadounidenses al diario "The Wall Street Journal" (WSJ). Esta estimación se basa en "la información enviada automáticamente desde el motor del Boeing 777-200", explicaron estas fuentes al rotativo.

El vuelo MH370 lo operaba un Boeing 777-200 que llevaba carburante para 7,5 horas de vuelo y transportaba a 239 personas de Kuala Lumpur (Malasia) a Pekín. Según relata el diario estadounidense, el fabricante del motor del avión, Rolls-Royce, recibe automáticamente los datos de la altura y velocidad de los aparatos como parte de sus acuerdos de mantenimiento con la aerolínea.

Los investigadores analizan ahora estos datos para determinar hacia dónde se dirigió el avión una vez que se perdió todo contacto con él, de acuerdo con las fuentes consultadas por el rotativo.