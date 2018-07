El Papa Francisco sorprende a decenas de turistas al acudir a una óptica en pleno centro de Roma

El Papa Francisco ha acudido a una óptica en el centro de Roma para renovar sus gafas y ha sorprendido así a los turistas que se encontraban en la zona, según informó el diario vaticano 'L'Osservatore Romano'.

El pontífice se ha desplazado en coche hasta una óptica que se encontraba en vía del Babuino, muy cerca de la céntrica Piazza del Popolo. Ya en el interior, se ha sometido a un examen óptico y se ha probado diversas monturas, mientras que decenas de personas se han congregado en la puerta del establecimiento, para poder verle salir y recibir su saludo.

El propietario de la tienda, Alessandro Spiezia, relató a los medios después de la visita que el papa le ha indicado que solo quería "renovar sus cristales". "No quiero una montura nueva, solo necesito renovar los cristales. No quiero gastar", indicó el Papa, según el testimonio de Spiezia. El propietario de la óptica también explicó que el pontífice le ha pedido que le indicara el precio del servicio: "Por favor Alessandro, me dice lo que cuesta para pagarlo", le dijo Jorge Bergoglio.