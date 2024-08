Pánico en el parque de atracciones: se quedan colgados a 70 metros por la intensa lluvia

Tremenda y viva imagen del pánico que llega desde México. Unas 30 personas se han quedado atrapadas en la atracción conocida como las sillas voladoras. La lluvia sorprendió a las personas de esta atracción y se quedaron colgando en el aire a más de 70 metros de altura.

Parados a 70 metros de altura

El protocolo obligaba a parar todos los aparatos y bajar a las personas. Pasaron momentos de angustia hasta que finalmente todos pudieron tocar el suelo. Debido al temporal las calles y avenidas quedaron colapsadas en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Quedaron atrapados en la atracción de Tlalpan, al sur de la capital mexicana. Mientras los usuarios esperaban a ser bajados, se puede ver en las imágenes las gotas de lluvia cayendo. La pausa en la atracción fue por motivos de seguridad.

"El domingo fuimos a six flags, Rodrigo se subió a Supergirl sky flight, a una altura de 74 metros y empezó a llover. Por seguridad detuvieron el juego con ellos arriba durante unos 10 minutos en plena lluvia. Fueron momentos de tensión", comentaba uno de los presentes en su cuenta de Facebook.

"Bajaron empapados y el parque les dio una sudadera de cortesía para ponerse ropa seca (No es una pérdida, no fue iniciativa del alguien, es un protocolo de SERVICIO para estos casos) El servicio no se improvisa, todo el staff del parque muy bien organizado y atentos con la gente. Felicidades !!", finalizaba.

