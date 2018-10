Un hombre da una brutal paliza a una madre y una hija acusándolas de robarle el aparcamiento en un parking

Una mujer y su hija han sido atacadas por un desconocido que las acusó de haberle quitado el sitio por el que había estado esperando en un parking para aparcar.

Norma Lozano explica a Fox San Antonio que él puso las manos sobre su hija Anjelica y "la golpeó" la semana pasada después de que perdiera los nervios por una plaza de aparcamiento.

El suceso ocurrió en el parking de un restaurante de Texas, en Estados Unidos, después de que el atacante las acusara de haberle robado el sitio. "Estoy estacionado, ve a buscar otro sitio", dijo Norma Lozano porque había "otros aparcamientos".

Angelica Lozano, la mujer agredida por una plaza de parking en Estados Unidos | antena3noticias.com

En vez de eso, el desconocido comenzó a descargar su ira contra el coche, dándole patadas y golpeándolos, pero eso no fue suficiente, por lo que se volvió hacia Anjelica.

"Sólo recuerdo que me tiró del pelo y me golpeó en la cara, me tiró al suelo y me dio un puñetazo", dijo Anjelica Lozano.

Su madre Norma Lozano fue la siguiente:"Vino hacia mí, me empujó y me golpeó, volé por el aire y aterricé y me golpeé la cabeza". "No sabía lo que estaba pasando, estaba en el suelo, la cabeza me latía, me dolía la espalda. No sabía lo que estaba pasando, añade.

Aturdida y confundida, la pareja madre-hija recuerda haber visto a un grupo de testigos tratando de calmar al hombre. De hecho, varios de ellos tomaron le hicieron fotos al agresor y a la matrícula y se las pasaron a la policía. No obstante, ni con la ayuda de los testigos se ha producido ningún arresto.