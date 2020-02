Unos padres de EEUU denuncian que la niñera que pegó a su bebé no será condenada

Imagen no disponible | Atresmedia

Alice Quinney y Joshua Marbury, una pareja de Oregón, han utilizado las redes sociales para denunciar que la niñera que maltrató a su hijo está en libertad sin cargos.

El matrimonio dejó al pequeño, de apenas un año, a cargo de una niñera mientras ellos acudían a una cena. La desagradable sorpresa llegó cuando regresaron a casa y se encontraron a su bebé con el lado derecho de la cara marcado con golpes mientras que la mujer dormía en el sofá de la familia.

Joshua ha querido denunciar, a través de un post en Facebook, que los cargos contra la agresora han sido retirados porque, una imperfecta ley de Oregón dice que, como su hijo "no puede confirmar verbalmente que fue agredido, ni evidenció dolor, ni se puede demostrar que esta persona lo hiciese de manera intencionada", los cargos no pueden prosperar.

"Un cuerpo muerto no puede decirte quién lo mató. ¿Un bebé no tiene el mismo tratamiento porque no puede hablar?", se pregunta Joshua. Asimismo, dice que espera que lo ocurrido se vuelva viral para que se haga algo al respecto.

Su padre se muestra tan indignado como triste, y lamenta que esta ley complique la persecución de esta clase de crímenes cuando la víctima no puede certificar las agresiones.

En el post, dice que la niñera reconoció sus actos ante él y su mujer, pero tras dos meses de investigación, la justicia retiró los cargos.

Según explican en la red social, un detective les dijo que los golpes que recibió el menor podrían haber acabado con su vida.