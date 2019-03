Obama sorprende a los niños ingresados en un hospital vestido de Papa Noel y un saco de regalos

Barack Obama consiguió hacer especial un día para estos niños enfermos del Hospital Nacional de Niños. En una visita sorpresa de hora y media, el exmandatario estadounidense entregó regalos a los pequeños que estaban en salas de juego y también individualmente en las habitaciones por las que fue visitando niño a niño.



Obama regaló a los niños puzzles rompecabezas, juegos de "Hot Wheels", vehículos teledirigidos y esmalte de uñas, de acuerdo al The Washington Post.



Además de felicitar a los niños, Barack Obama aprovechó para saludar a los médicos, enfermeros y empleados, a los que agradeció su trabajo durante las fiestas navideñas y con los que cantó algunos villancicos.



No es la primera vez que visita al personal y niños de este hospital, Obama ya visitó el Hospital Nacional de Niños con regalos en la Navidad de 2014, cuando era presidente, mientras que la ex primera dama Michelle Obama no faltó a la cita en los ocho años en los que estuvo en la Casa Blanca.