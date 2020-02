Obama celebra "el gran paso" hacia la igualdad y la Casa Blanca pasa a ser arcoíris

El presidente estadounidense, Barack Obama, se apresuró a celebrar la decisión del Tribunal Supremo de reconocer en todo el país el matrimonio homosexual como "un gran paso en la marcha hacia la igualdad".



"Las parejas gais y lesbianas tienen ahora el derecho a casarse, como cualquier otras. #LoveWins (el amor vence)", dijo Obama en un mensaje publicado en su cuenta de la red Twitter.



El presidente estadounidense, que ha apoyado desde que llegó al poder una mayor integración e igualdad para los homosexuales, dará un discurso sobre la histórica decisión antes de viajar a Charleston (Carolina del Sur), donde asistirá al funeral de una de las nueve víctimas mortales afroamericana de un tiroteo racista.

Today is a big step in our march toward equality. Gay and lesbian couples now have the right to marry, just like anyone else. #LoveWins