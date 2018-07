Una mujer fallece al dar una sola calada de un cóctel de drogas legales

Una mujer británica que nunca había consumido drogas ha fallecido accidentalmente al dar una sola calada de un cóctel de drogas legales, creyendo que eran inofensivas. Stephanie Brown, de 28 años, acababa de meter a sus hijos en la cama cuando un amigo le ofreció probar un cannabis químicamente mejorado conocido como 'Insane Joker'.

Pero tras dar una una calada a la pipa, Stephanie se derrumbó repentinamente al ser una droga muy fuerte y murió poco después. Drifter John Reynolds, su amigo, fue interrogado por la policía pero las autoridades no pudieron tomar ninguna medida contra él porque había comprado las sustancias legalmente en una tienda.

Un médico forense ha advertido sobre las drogas legales, se ha mostrado preocupado"de que la gente no se de cuenta de lo peligroso que son estas cosas". "Si hay una cosa que nos puede enseñar Stephanie es que estas cosas son mucho más peligrosas de lo que pensamos", señala en una entrevista recogida por el diario británico Mirror.

La madre de de Stephanie cuenta que su ha sido devastadora para toda la familia y, en particular, para sus hijos que se han quedado sin su madre. "Ella no fumaba, sólo en ocasiones especiales, y además no era una gran bebedora", asegura.