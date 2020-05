Una mujer crea mascarillas transparentes para ayudar a los sordomudos a comunicarse durante la crisis del coronavirus

Las mascarillas transparentes pueden ser la solución para favorecer la comunicación entre los sordomudos y otras personas durante las crisis del coronavirus. Esta es la propuesta de la indonesia Dwi Rahayu, que asegura que con este tipo de protección podrán evitar que se tengan que levantar la mascarilla para leer los labios.

Dwi, que es sordomuda y solía trabajar como costurera, se dio cuenta del problema de las mascarillas cuando fue al hospital y tuvo problemas para comunicarse con los médicos porque no podía leerles los labios. "Fui a medicarme al hospital, pero los médicos no querían quitarse las mascarillas (para comunicarse)", señala.

La mujer asegura que tuvo que comunicarse a través de notas con los médicos, lo que le llevó a decidirse por crear "una mascarilla transparente". Ha contado que para diseñarlas se inspiró en varios modelos que vio a través de Facebook.

Dwi ha creado mascarillas con tela de algodón y plástico transparente de mica para que los labios fueran visibles. Reconoce que su primera dificultad fue que el plástico se empañaba con el aliento "porque el diseño no era curvado y se creaba vaho". "Así que diseñé otro modelo que no se pega a la boca (el plástico) y no causa vaho", cuenta.

Junto a su marido genera unas 12 mascarillas y ambos las entregan de forma gratuita a los miembros del Movimiento para el Bienestar de los Sordomudos de Indonesia (Gerkatin), mientras que al resto las veden por 15.000 rupias (0,90 euros), con pedidos de diferentes ciudades de Java y hasta de las islas de Sumatra y Célebes.

"Mis amigos sordos están felices porque pueden comunicarse a pesar de llevar mascarilla", afirma. Dwi espera que los médicos y enfermeras también empiecen a ponerse mascarillas transparentes para que los sordomudos puedan leerles los labios y comunicarse.