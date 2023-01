Una mujer asegura ver a su marido muerto en 2014 en un anuncio de un restaurante indio y las redes enloquecen

Hace 9 años que Lucy Watson sufrió la pérdida de su marido, el reconocido periodista de música Harry Doherty. Sin embargo, un reciente anuncio de un restaurante indio que solía frecuentar con su marido hizo que Watson quedara totalmente desconcertada.

Según Watson, en el video promocional del local, que estaba a pocos metros de su casa, aparecía su esposo acompañado por otros comensales, entre ellos su hijo Alex. Al ver las imágenes se puso en contacto con el restaurante para preguntar a qué fecha correspondían ya que Doherty murió en 2014. "¿De qué fecha son? Mi difunto esposo y su hijo están en la primera toma y él falleció en 2014", quiso saber Watson.

Minutos después los dueños del establecimiento respondieron amablemente que se grabaron el pasado 16 de enero. "Hola, lamentamos escuchar eso. Estas imágenes fueron grabadas la semana pasada", confirmaron a través de la página de Facebook.

Bastaron pocos segundos para que la publicación desencadenara una avalancha de mensajes de usuarios que comenzaron a elaborar teorías sobre el misterioso suceso. Algunos han comparado esta historia con el caso del canoero John Darwin, quien fingió su propia muerte para cobrar el seguro. Otros han apostado por la reencarnación, pero Watson ha descartado las "teorías de conspiración ridículas" que se han publicado en redes en los últimos días.

"Realmente no uso Facebook, aparte de husmear en amigos o ponerme al día con la gente. En el momento en que vi el vídeo, pensé: "Oh, Dios mío, ese es Harry". Fue tan instantáneo. Ni siquiera tuve que pensar. Estaría comiendo un korma de pollo porque eso es todo lo que comía. No me cabía duda de que era mi marido. No podía hacer una pausa, así que tuve que reproducirlo unas 30 veces y cada vez estaba más y más segura. Pensé que era un viejo vídeo y pregunté cuántos años tenía. Solo preguntaba por interés, luego todo se volvió loco. Me molestó cuando enviaron un mensaje diciendo que fue filmado la semana pasada. No podía ser", ha contado al 'Daily Mail'.

Lucy está convencida de que las imágenes no son de hace una semana, a pesar de que el restaurante lo ha confirmado. "Obviamente han publicado esto para generar clientes porque ahora están realmente en contra. Hay un restaurante indio nuevo que está tratando de obtener una estrella Michelin. Hay uno antiguo al que voy que es bonito y barato y otro que está muy de moda. Simplemente ya no tienen tanta gente allí. Creo que han escogido y elegido de varios videos. Estoy segura de que es un montaje. Es la única explicación que se me ocurre", ha dicho.