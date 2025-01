Muere una joven de 21 años días después de ser coronada Miss Royal Somerset 2025

Chloe Roberts, de 21 años, recientemente coronada como Miss Royal Somerset 2025, ha fallecido tan solo 21 días después de su coronación, según ha informado 'Daily Mail'. Roberts, era conocida por su trabajo en la concienciación sobre la salud mental y se preparaba para competir en la final de Miss Royal UK este octubre.

Una vida centrada en la salud mental

La joven, nacida en East Yorkshire, comenzó su trayectoria enen 2019 y en 2024 ganó el título de Miss Royal East Yorkshire. En 2022, se mudó a Somerset, donde su familia regenta un bed and breakfast en Wheddon Cross, cerca de Minehead. Además, estudió enfermería en la Universidad de Hull.Tras perder a una amiga cercana por suicidio en 2021, Roberts se dedicó a combatir los estigmas de la salud mental y la lucha contra el suicidio. A través de su podcast 'Talk It Out', disponible en Spotify, trataba temas como la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, el acoso escolar y otras condiciones.

Recientemente había realizado una publicación en la que expresaba su emoción por representar a Somerset y su compromiso con la comunidad. "Planeo trabajar con organizaciones benéficas y negocios locales para promover la salud mental. "Esta causa es una pasión personal que quiero impulsar como legado", escribió. Además, planeaba competir en una categoría especial del certamen Miss Royal UK como "modelo portavoz", donde habría hablado sobre la salud mental mientras lucía un atuendo diseñado por ella misma para representar esta temática.

Además, Roberts también luchó contra los estereotipos negativos de los concursos de belleza: "Hoy en día, los concursos no se tratan solo de la belleza física, sino de lo que representas como persona, tu trabajo comunitario y tus valores". Su participación en certámenes le permitió construir una red de amistades internacionales y utilizar su influencia para ayudar a los demás. En palabras de una amiga cercana: "Chloe era la persona más amable que he conocido. Siempre ponía a los demás por delante, incluso enfrentando sus propios problemas".

Homenajes cargados de emoción

La noticia ha generado una ola de tributos y mensajes de condolencia en redes sociales, donde amigos y seguidores la han descrito como una persona "amable, cariñosa y llena de luz". Aunque aún no se han revelado detalles sobre su muerte… Una amiga la describe como "una inspiración para muchos, tanto en la vida como en el ámbito online". Otra comentaba: "El cielo ha ganado un ángel. "Chloe, siempre serás recordada como alguien que cambió vidas". Uno de los tributos más conmovedores decía: "Chloe me salvó, pero yo no pude salvarla. "Nunca olvidaré su luz ni su impacto en mi vida".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com