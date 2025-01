Muere un hombre por el ataque de un león en un zoológico

El instinto animal se ha impuesto en un zoológico de México. Allí, un león ha atacado hasta la muerte al encargado de la alimentación de los animales. El trágico suceso ha tenido lugar en el zoológico Parque Safari Altamira, en el estado mexicano de en el estado de Tamaulipas.

Tal y como ha informado el medio mexicano 'N+', el incidente tuvo lugar este jueves durante un momento de descuido del empleado del zoológico, momento que el animal aprovechó para abalanzarse sobre la víctima y provocarle heridas mortales.

El suceso movilizó a agentes de la Guardia Estatal Tamaulipas y la Guardia Nacional, así como a la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes acudieron al lugar para recabar información y realizar las investigaciones pertinentes. Además, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) se presentó en el zoológico para evaluar las condiciones en las que se encuentran los animales en el centro.

Las autoridades han confirmado que el león no ha escapado del zoológico, por lo que no existe ningún riesgo para los habitantes de la zona. No obstante, el ataque ha generado una gran preocupación entre la comunidad y ha puesto en el foco la seguridad y el manejo de los animales en cautiverio.

Las autoridades continúan con las investigaciones pertinentes para esclarecer los detalles del ataque y determinar las medidas necesarias para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.

'Fake news' sobre el escape del león del zoo

En las redes sociales se difundieron algunas publicaciones sobre el presunto escape del felino, lo que había llevado a evacuar varias escuelas cercanas al lugar de los hechos. Las autoridades han pedido a la población hacer caso omiso a estas publicaciones y seguir páginas oficiales de las autoridades para estar informados sobre el caso.

"Autoridades Estatales y Municipales confirman que el felinos se encuentra en cautiverio. Por el momento no existe riesgo de ataque por esta especie hacia los habitantes de la zona sur del Estado. Se pide a la población hacer caso omiso a este tipo de publicaciones y se recomienda seguir páginas oficiales", explica el mensaje difundido por Protección Civil Tamaulipas a través de redes sociales.

Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), dio a conocer a través de su cuenta de X que visitaron el zoológico tras lo ocurrido y que, tras el ataque a su cuidador, el león fue abatido de un disparo con un rifle.

Asimismo, el zoológico Parque Safari Altamira ha publicado en su página de Facebook un comunicado para aclarar lo ocurrido: "En nombre de Parque Safari Altamira, queremos aclarar la información respecto al incidente ocurrido recientemente. Se trató de un accidente laboral ocurrido en un día en que el parque no estaba abierto al público. Es importante destacar que en ningún momento el felino involucrado se escapó. Siempre permaneció dentro de su recinto. Por el momento, nuestras instalaciones estarán cerradas al público. Agradecemos la preocupación y el apoyo de nuestra comunidad. Seguimos comprometidos en ofrecer un espacio seguro, cumpliendo con los más altos estándares de bienestar animal y seguridad".

