Miles de refugiados luchan hacinados en Idomeni contra el hambre y el frío

CIUDAD EN LA FRONTERA ENTRE GRECIA Y MACEDONIA

En la frontera de Grecia con Macedonia, cerca de 14.000 sirios continúan atrapados. Los refugiados tienen que hacer colas de más de cinco horas para conseguir un bocadillo. No hay baños ni agua caliente y el tiempo no ayuda ya que lleva días lloviendo. Todos esperan que les abran la frontera, algo que no parece que vaya a pasar.