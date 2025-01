Milán expande su normativa antitabaco: prohíbe fumar a menos de diez metros de otra persona

La ciudad de Milán ha dado un paso más en su lucha contra el tabaquismo, ampliando la prohibición de fumar en áreas exteriores donde no se pueda garantizar una distancia mínima de diez metros entre personas. Esta medida, que entra en vigor este 1 de enero, contempla sanciones de hasta 240 euros para aquellos que no la cumplan. Pese a que no afecta a los cigarrillos electrónicos, muchos milaneses se muestran divididos, ya que consideran que la norma puede reducir la contaminación pero restringe la libertad individual.

En realidad, desde 2021 ya estaba prohibido fumar en determinados espacios al aire libre, como paradas de transporte público, instalaciones deportivas, cementerios o parques. Con la nueva ordenanza, las limitaciones se extienden a prácticamente todas las zonas urbanas al aire libre, incluyendo calles y plazas, siempre que no sea posible salvaguardar la distancia de diez metros. El ayuntamiento justifica su decisión con diversos estudios clínicos que señalan el efecto nocivo de la contaminación sobre la salud, recortando la esperanza de vida de los ciudadanos en dos o tres años.

Control de las PM10

Según sus responsables, esta prohibición pretende ayudar a reducir las partículas en suspensión PM10, liberadas también por el humo del tabaco, y mejorar la calidad del aire. Asimismo, la medida protege a los fumadores pasivos, que antes podían verse expuestos al humo en espacios compartidos. "En Milán, con tanto tráfico y edificaciones, el humo de los cigarrillos empeora una atmósfera ya de por sí cargada", asegura Surosh Ahmad, vecino de la zona de Taimani. Por el contrario, otros habitantes, como Rasool Sharifi, opinan que el foco debería estar en los problemas de desempleo o pobreza, más urgentes que regular dónde puede encenderse un cigarrillo.

Reacciones enfrentadas

El portavoz municipal, Hamdullah Fitrat, afirmó que se busca una convivencia más sana en las calles, reforzando el mensaje de que reducir la polución es tarea de todos. Para muchos, en cambio, la restricción conlleva un exceso de control. Quienes traten de encender un cigarrillo en pasos de peatones, salidas de cafés o portales, podrían ser multados si no cumplen con la distancia establecida. Los detractores temen un "estado ético" que catalogue conductas y su moralidad.

En España, el Gobierno también planea endurecer su ley antitabaco. La futura norma contempla declarar espacios sin humo las terrazas de bares y restaurantes. Las críticas allí han perdido cierto empuje tras la decisión unánime de los ministros de Sanidad de la Unión Europea de prohibir todo tipo de tabaco en áreas con presencia infantil, como parques, piscinas o playas. Esta corriente reguladora se enmarca en un objetivo común de reducir de manera drástica el tabaquismo y proteger la salud de la ciudadanía.

