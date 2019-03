Más de 740 millones de personas no pueden acceder a fuentes seguras de agua

El mundo entero celebra el Día Mundial del Agua bajo el lema de 'Desarrollo sostenible'. Recurso vital, necesario y escaso, más aún con la desertización y con la baja cantidad de lluvias que están cayendo en el planeta en los últimos años. Tanto es así que la UNESCO ya ha avisado que en 2030 habrá un déficit de agua del 40%, pero no hace falta irse lejos para describir el problema existente con el agua: más de 740 millones de personas, a día de hoy, no pueden acceder a fuentes seguras para hidratarse.



Y es que incluso en Brasil, el país con mayor reservas hídricas del mundo, se está dejando notar y mucho la escasez de lluvias. Hay quienes tienen que recorrer largas distancias para poder recoger agua, llegando a estar hasta el 25% del día buscando este recurso sin el que no podríamos vivir. Entre el 50% y el 60% del cuerpo humano está compuesto de agua, y en los recién nacidos la cifra aumenta hasta casi el 80%.



La mayor cantidad de gasto en agua va para el sector agrícula, que se espera que aumente en los próximos años. Toca apretarse el cinturón acuático y, como dice el lema del Día Mundial del Agua, ejercer el 'Desarrollo sostenible' con un recurso sin el que la vida en la Tierra sería imposible.