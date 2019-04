Manifestaciones en Miami contra 'Salt Bae', el cocinero que dio un festín de carne a Maduro

Decenas de venezolanos y cubanos radicados en EEUU protestaron en Miami frente al restaurante de Nusret Gökçe, el chef turco que ofreció recientemente un festín al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su visita a Estambul, y pidieron un boicot contra este negocio.

Con banderas de Venezuela y carteles de repudio a 'Salt Bae', como es conocido el dueño del lujoso restaurante, los manifestantes lo instaron a irse de Miami, ciudad donde reside un importante número de exiliados venezolanos.

"Eso es una burla a un pueblo que está padeciendo las penurias por comida. En Venezuela no hay comida y lo más grave es que no hay cómo comprar comida", dijo uno de los manifestantes, José Alberto Fernández.

"Chef ignorante apoyas un farsante", gritaron sus compatriotas a las puertas del restaurante y lo retaron a llevarse el negocio a Cuba, Venezuela, Nicaragua o Bolivia.

Los participantes en la protesta, convocada por la Organización de Venezolanos Perseguidos en el Exilio (Veppex), se mostraron indignados de la "burla" que representa servir a "tiranos".

José Antonio Colina, presidente de Veppex, lamentó que el restaurante se enriquezca de los latinoamericanos que viven en el sur de Florida y los llamó a hacer un boicot. "No se puede entender cómo un individuo como éste (Salt Bae) tenga un restaurante en el corazón del exilio cubano y venezolano, donde hay millones de personas que han sufrido y que son víctimas de estas dictaduras de izquierda", expreso Colina.

Los activistas de Veppex llamaron a denunciar por la redes sociales al famoso chef "por alimentarse del hambre que padecen los venezolanos".

Salt Bae publicó en Instagram fotos y vídeos del paso de Maduro y su esposa, Cilia Flores, por su restaurante en Estambul, donde se ve al cocinero cortar la carne que luego les es servida a ambos.

Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, dijo que no se trataba de una protesta ideológica sino humanitaria, e instó al chef a pedir perdón a los venezolanos y a las víctimas del régimen de Maduro. "Es una falta de respecto y humanidad, él (Salt Bae) no me va a decir que no sabe lo que está pasando en mi país", se quejó otra de las manifestantes, Evelyn Arismendi.