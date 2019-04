Maduro elimina facultades del Parlamento de Venezuela para despedir directivos del Banco Central

Una reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV) promulgada por el presidente del país, Nicolás Maduro, difundida hoy, suprime la facultad que tenía el parlamento de elegir al directorio de esa institución, cuando solo faltan horas para que sea constituida esa nueva cámara con mayoría de oposición.

Maduro pidió a los chavistas acudir en paz a acompañar a sus diputados y "sin caer en provocaciones", al tiempo que manifestó su deseo de que la nueva Asamblea le apoye en el lanzamiento de un decreto de "emergencia nacional" para abordar los "grandes temas de la economía", un anuncio que hará en los "próximos días".

El presidente dijo que con este decreto, que ya tiene listo, pretende "levantar uno por uno los elementos fundamentales de la producción, la distribución, la comercialización, la regulación de precios". "Le pido apoyo al pueblo para que la Asamblea, primero, no me sabotee los recursos (...) y, segundo, me facilite los caminos para el plan de recuperación económica", dijo, y comentó que próximamente también anunciará la conformación de la nueva estructura de su "gabinete económico".

En esa misma alocución que ofreció desde el palacio presidencial de Miraflores el gobernante salió al paso a las manifestaciones de preocupación del Departamento de Estado de EE.UU. sobre el nuevo Parlamento y señaló que ese país no tiene que "meterse" en los asuntos "que son de los venezolanos".

Venezuela vive un ambiente de crispación horas antes de que este martes se constituya el nuevo Parlamento, de mayoría opositora, que verá reducidas algunas de sus facultades con respecto al Banco Central del país (BCV) tras conocerse hoy una reforma de la ley de esa institución.

El nuevo presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, elegido este domingo por los 112 diputados opositores elegidos el 6 de diciembre, intentó hoy sin éxito entrar en la sede de las comisiones parlamentarias después de que un vigilante del lugar se lo impidiera.

El diputado dijo que quiso pedir un balance de sus ahorros de sus gestiones pasadas como parlamentario y un "autodenominado esbirro" que cuidaba la puerta del Parlamento le dijo que no podía entrar por lo que decidió marcharse "con mucha prudencia, con mucha serenidad". En el lugar y cuando decidió marcharse, Ramos Allup fue insultado por personas que identificaron como chavistas, que golpearon el vehículo al que se subió el diputado para abandonar la zona.

El grupo de chavistas dijo, además, que permanecerían en vigilia en la zona en la que se encuentran los edificios parlamentarios para estar en el sitio este martes cuando lleguen al lugar los diputados electos que tomarán posesión de sus cargos. Ramos Allup insistió en que acudirán a la constitución los 112 diputados electos pese a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de suspender la proclamación de tres de sus legisladores y de uno chavista, al tiempo que señaló que la máxima corte es un organismo "carente de legitimidad de origen".

La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) invitó a sus votantes a caminar junto a sus diputados durante varias calles hasta la sede del hemiciclo de sesiones, y pidió izar la bandera de Venezuela en las viviendas desde esta noche pues, dijo, se trata de "un día de fiesta".

Por su parte, los diputados chavistas electos invitaron este lunes a sus simpatizantes a acompañarlos al mismo acto, y prometer que esta bancada defenderá "las conquistas" de la llamada "revolución bolivariana".