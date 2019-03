Maduro avisa: "EEUU quedará mal parado si se imponen sanciones a Venezuela"

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, carga de nuevo contra Estados Unidos y advierte a Barack Obama que su país saldrá "muy mal parado" si el Senado de Estados Unidos impone sanciones a Venezuela.

"Creo que si se impone, presidente Obama, la locura de la vía de las sanciones, van a salir muy mal parados porque quien toca la tecla de la moral y del amor patrio al venezolano (...) a los latinoamericanos, está jugando con la historia", dijo durante un acto con funcionarios de la fuerza armada en Caracas.

Maduro pidió a Obama que "recupere el equilibrio con Venezuela" al tiempo que le aseguró que la "revolución bolivariana" no se deja atemorizar "por amenazas de sanciones" promovidas "por la derecha venezolana".

El presidente salió así al paso a la aprobación que ha hecho el Senado estadounidense a un proyecto de ley que impone nuevas sanciones contra el Gobierno de Venezuela que incluyen la congelación de activos y nuevas negativas a conceder visados a personalidades allegadas al mandato de Maduro.

"¿Quien es el Senado de Estados Unidos para sancionar a la patria de Bolívar?", dijo. Aseguró que los que quieren "retar a Venezuela con sanciones" están "desesperados" y pidió "respeto" a Estados Unidos.

"Yo he tenido mucha paciencia como jefe de Estado y jefe de gobierno (...) me he armado de paciencia y hemos hecho todo lo que se puede hacer y más para que en Washington los factores de poder del imperio sepan que están derrotados aquí y que nosotros lo único que aspiramos es relaciones de respeto y paz", ha dicho Maduro.

Asimismo, repitió una vez más su acusación contra empleados de la Embajada de Estados Unidos de Venezuela al asegurar que estos diplomáticos han tratado de "comprar" a funcionarios venezolanos para desestabilizar al país.

Venezuela y Estados Unidos están en uno de sus momentos de relaciones más bajos, con continuos conflictos y mantienen sus legaciones diplomáticas a nivel de agregados comerciales tras las expulsiones mutuas de sus embajadores hace cuatro años.