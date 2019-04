Los Beatles conquistaban EE.UU. en el Show de Ed Sullivan

Los Beatles "conquistaban" el nuevo continente hace 54 años. Ed Sullivan era el presentador de uno de los programas de variedades de la televisión estadounidense de más audiencia. Sullivan fue testigo de la "Beatlemanía" en un viaje a Londres. Contactó con Brian Epstein, manager del grupo, y firmaron un contrato para tres presentaciones en el programa: el 9, el 16 y el 23 de febrero.

Corría el año 1964, una época marcada por el "no a la Guerra de Vietnam". Tan solo tres meses antes, Kennedy había sido asesinado en Dallas, Andy Warhol encabezaba el Pop Art y aún no se habían construido las Torres Gemelas.

"EE.UU. lo tiene todo, ¿qué podemos ofrecerle nosotros?", había dicho McCartney, sin imaginarse el impacto que causarían. Nunca antes se había registrado semejante cantidad de espectadores en un programa de televisión en vivo: 73 millones de personas, lo que se traducía en tres cuartos de la audiencia adulta en el país.

Tocaron seis canciones: "She Loves You", "This Boy", "All My Loving", "I Saw Her Standing There" , "From Me To You". La última no podía ser otra; cerraron el ya histórico programa con la que fuera el "hit" del momento en las emisoras "I Want To Hold Your Hand"