La llamada a urgencias de un niño de 8 años que salvó la vida de su madre: "¡No puede respirar!"

Un niño de ocho años llamado Ryan Reid se convirtió en un héroe al salvar la vida de su madre durante una emergencia médica en Kidderminster, Reino Unido. Su madre, Alicia, de 27 años, sufrió una grave reacción alérgica después de tomar un antibiótico recetado por su médico, quien había diagnosticado erróneamente un dolor de estómago como una infección urinaria. Este diagnóstico incorrecto pudo cortarle la vida a Alicia, que comenzó a experimentar anafilaxia, una reacción alérgica grave que puede causar dificultad para respirar y, en algunos casos, la muerte.

El incidente tuvo lugar el en agosto de 2023 en su hogar, donde Alicia comenzó a mostrar síntomas graves poco después de tomar el medicamento. Incapaz de hablar o respirar, Alicia no pudo pedir ayuda por sí misma. Sin embargo, su hijo Ryan, a pesar de ser un niño "tímido y ansioso", mantuvo la calma y tomó el control de la situación. Inmediatamente llamó al número de emergencias 999 y, con una notable serenidad, proporcionó toda la información necesaria a los operadores para que los servicios de emergencia pudieran llegar rápidamente.

El audio de la llamada de Ryan ha sido revelado recientemente, en el se puede ver la capacidad del niño para describir los síntomas de su madre de manera precisa y ofrecer detalles claves, como la fecha de nacimiento, la dirección y el nombre de Alicia. Durante la llamada, Ryan informó que su madre no estaba mejorando y que estaba "muy caliente", añadiendo: "Ella simplemente no puede respirar". Estos detalles permitieron a los operadores de emergencia evaluar la gravedad de la situación.

Alicia, al escuchar la grabación de la llamada posteriormente, se emocionó profundamente, ya que no recordaba lo ocurrido debido a la gravedad de su estado. "Muestra lo calmado que estuvo todo el tiempo. Lo hizo brillantemente y, obviamente, estamos muy orgullosos", dijo Alicia al recordar el evento. "No sé cómo lo hizo, porque sé que yo habría entrado en pánico" añadió Alicia.

Durante la llamada, Ryan también proporcionó información esencial al equipo de ambulancias sobre los medicamentos que Alicia había tomado, incluida la dosis del antibiótico que había provocado la reacción. "Intenté señalar el antibiótico y él lo recogió y dijo que había tomado uno de esos", explicó Alicia, destacando lo vital que fue la intervención de su hijo.

Alicia relató cómo había intentado llamar a su esposo para que guiara a Ryan a través del proceso, pero pronto se dio cuenta de que no era necesario. "Ryan no necesitaba ayuda. Sabía dónde estaban mis inhaladores, mi nombre, básicamente les dijo todo", afirmó Alicia. "Él salvó mi vida. Sé que mientras estaba al teléfono, yo estaba sentada tratando de respirar lo más que podía. Podía sentir que se hacía más difícil. Si los paramédicos no hubieran llegado cuando lo hicieron, me habría desmayado".

Los servicios de emergencia llegaron a tiempo para estabilizar a Alicia, que destacó que, a pesar de lo aterrador de la situación, Ryan no mostró señales de miedo. "Haberme visto así no lo asustó. Estoy extremadamente orgullosa, es bastante maduro", comentó la madre, añadiendo que había enseñado a Ryan desde los cuatro o cinco años a llamar al 999 en caso de que tuviera un ataque de asma.

Un portavoz del Servicio de Ambulancias de West Midlands elogió la actuación de Ryan, describiéndola como "increíblemente calmada". "No hay duda de que hizo lo correcto al llamarnos, ya que la condición de Alicia era potencialmente muy grave. Si alguna vez hubo un ejemplo de por qué es importante enseñar a nuestros hijos cómo pedir ayuda, este es el caso. Ryan es realmente un salvavidas", concluyó el portavoz.

