Lanzan una emotiva campaña contra el miedo al Síndrome de Down

“‘Estoy esperando un bebé y he descubierto que tiene Síndrome de Down. Estoy asustada: ¿qué tipo de vida tendrá mi hijo?’”. Estas fueron las palabras de una futura mamá y que le escribió a través de un email a la organización italiana CoorDown (Coordinadora Nacional de Asociaciones de Personas con Síndrome de Down).

La organización ha dado a conocer la historia de una madre anónima que les escribió con la esperanza de conseguir una guía, o al menos una palabra de esperanza ante la próxima llegada de su hijo. En respuesta, la Coordinadora reunió a un grupo de 15 jóvenes de distintas nacionalidades para realizar un video, en el que demostraron lo normales y felices que son pese a vivir con este trastorno genético.

El resultado ha sido un emotivo video titulado Dear Future Mom, de 2 minutos y medio y en el que los niños y adolescentes roban el corazón de los espectadores con sus mensajes de amor, valentía y optimismo. Ahora el video se ha difundido con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra el viernes 21 de marzo.