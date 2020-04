Lady Gaga, de icono pop a 'influencer' política en tiempos de coronavirus

Lady Gaga, una de las más grande estrellas de la música pop en la actualidad, había desaparecido recientemente del foco mediático tras ganar el año pasado el Oscar a mejor canción. Tras este periodo en la sombra, sorprendió el pasado marzo a sus seguidores con un nuevo tema, 'Stupid Love', su primer tema en cuatro años.

Además, el pasado fin de semana, la artista logró recaudar casi 120.000.000 de euros gracias a un concierto virtual y benéfico contra el coronavirus que organizó bajo el nombre de 'One World: Together at Home', en el que participaron algunas estrellas de la talla de los Rolling Stones, Stevie Wonder, Billie Joe Armstrong, Paul McCartney o Billie Eilish.

Durante más de siete horas un centenar de artistas actuaron desde sus casas para agradecer el trabajo de los servicios médicos de todo el mundo.

Para este especial evento no se olvidó del sector político, imprescindible en esta empresa. La cantante se dirigió a varios líderes políticos mundiales para que unan sus fuerzas contra la COVID-19.

"Presidente Emmanuel Macron, el año pasado usted mostró su liderazgo en la batalla contra las pandemias. Ahora necesitamos que apoye esta lucha mundial contra la Covid-19 a través de la ONU. Todos estamos unidos en esto como ciudadanos del mundo", escribió Gaga en Twitter al presidente francés.

También mencionó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al líder canadiense, Justin Trudeau: "Gracias por la financiación de CEPI, la ONU lo necesita, y todo lo que Canadá está haciendo para detener la Covid-19 con el plan #aplanalacurva. ¿Podrá Canadá dar nuevos fondos para llevar vacunas y salvar vidas en los países más pobres? Todos estamos unidos en esto como ciudadanos del mundo".

No es la primera vez que Gaga muestra su compromiso político. En 2016 ya hizo campaña por Hilary Clinton en 2016.

En una reciente entrevista para los medios estadounidenses, reveló que la política también está en su mente, aunque en esta campaña electoral aún no ha respaldado a ningún candidato. "También depende de nosotros dirigir este país. Dar tanta importancia al gobierno como la fuerza dominante y omnisciente que dirige nuestras vidas... simplemente no lo hago. Creo que tenemos el poder de decidir cómo es la cultura de este país. Tenemos el poder de decidir cómo tratarnos unos con otros socialmente”, aseguraba.