Kevin Spacey, en el banquillo por abusar presuntamente de un joven

El actor Kevin Spacey se ha presentado hoy ante la Corte de Massachusetts en relación con el caso de abusos a un joven camarero del que está acusado. Los hechos habrían sucedido en el 2016 en el restaurante The Club Car. Según la denuncia, apoyada por el movimiento Me Too, el actor habría tratado de manosear al chico que entonces contaba con 18 años.

En enero, el protagonista de “House of Cards” realizó su primera comparecencia ante la justicia por este caso. Pero en un nuevo fallo, esta semana, el juez ha solicitado al restaurant en el que ocurrieron los abusos que entregue cualquier video de vigilancia que fuera tomado entre las 5 de la tarde del 7 de julio de 2016 y las tres de la madrugada del día siguiente.

Spacey han defendido su inocencia ante el tribunal y su abogado ha pedido al juez a que exija una copia forense "completa e inalterada" de los datos del teléfono del denunciante, ya que contendría mensajes y fotografías que probarían su inocencia. Además consideró que la fiscalía ha presentado cargos contra el actor de forma prematura.

Según la denuncia del joven, él empezó a hablar de manera amistosa con Spacey en el bar en el que trabajaba, a quien mintió sobre su edad al asegurar que tenía 23 años en lugar de 18. El camarero explicó a la policía que Spacey le compró varias bebidas alcohólicas -la edad mínima para beber alcohol es 21 años-, y le insistió varias veces para que fuera a su casa hasta que, más tarde, acarició su muslo y desabrochó sus pantalones, frotando su pene durante unos tres minutos. El joven dijo que no sabía qué hacer porque no quería meterse en problemas por beber sin tener la edad permitida y publicó una grabación de parte del presunto roce sexual en la red social Snapchat.

El actor se enfrenta a dos años de cárcel pero este caso no es la única denuncia que pesa sobre el actor. Anthony Rappa fue el primero en afirmar que Spacey intentó abusar de él cuando tenía 14 años y también Harry Dreyfuss, hijo del conocido intérprete Richard Dreyfuss, quién también afirmó haber sido manoseado por el actor en su adolescencia.