Una italiana residente en España: "Me da vergüenza ver todo lo que pasa en Italia"

El presidente del Comité de italianos en España explica cómo se ve, a 1.500 kilómetros de distancia, la inestabilidad política que vive Roma. "Todo lo vivimos de la misma manera. Sigue siendo nuestro país. Nosotros queremos a nuestro país, pero en cuanto a la política evidentemente no somos un ejemplo para el mundo. Nos gustaría poder llegar a ser un ejemplo", dice Almerino Furlán.

Lucía llegó desde Nápoles hace poco más de dos años y pronto encontró trabajo, como muchos de sus amigos italianos. Confiesa que no se plantea hacer el viaje de vuelta. "Yo y mis amigos no queremos volver. Y es feo decirlo, pero no queremos mirar. Nos da un poco de vergüenza ver todo eso. Qué imagen da Italia al resto del mundo", asegura Lucía.



En la calle, la mayoría se resigna ante una inestabilidad política que viene de lejos. "Italia funciona sin Gobierno. Sin problemas", confiesa Luigi. "El país ha perdido el rumbo completamente", dice Rafaelle.



Un rumbo que tendrá que recundir Matteo Renzi. La pregunta que muchos se hacen tanto en España como en Italia, es cuánto tiempo durará al frente del Ejecutivo.