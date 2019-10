Un joven electricista de 26 años, Nat Thind, acudió a un hospital de Inglaterra al experimentar fuertes y graves dolores después de sufrir, durante más de un mes, una erección por consumo de viagra.

Los médicos le realizaron las pruebas y tratamientos pertinentes: le drenaron sangre del miembro en varias ocasiones sin obtener resultados y le suministraron anticoagulantes y aspirinas. Pese a ello, la erección no remitía y tuvieron que intervenir quirúrgicamente, pero tampoco funcionó. Finalmente, fue de forma natural como acabó la fatal y angustiosa situación.

Sin embargo, a consecuencia de ello ha quedado impotente. "Los intentos de cirugía me causaron daños nerviosos severos. Como resultado, ahora me quedo con un pene mutilado, una punta entumecida, la incapacidad de tener una erección o alcanzar el orgasmo, dolores punzantes y ardientes al azar y fibrosis peneana", explicaba el joven, según ha recogido el 'Daily Mail'.

"Pasar de tener una vida sexual sana a no tener vida sexual es devastador y está afectando en mis relaciones. Definitivamente, no es fácil vivir con este oscuro secreto del que me siento tan avergonzado", concluía.