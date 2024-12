El hombre "más inteligente del mundo" asegura que la muerte "es la puerta a una dimensión"

Una de las incógnitas que el ser humando ha tratado de resolver prácticamente desde el origen de su existencia es saber qué ocurre tras la muerte. Todas las culturas y religiones cuentan con sus propias teorías y filosofía sobre el tema, pero también hay quienes han ofrecido al mundo sus propios razonamientos, como el caso de Chris Langan.

Langan es conocido como el hombre "más inteligente del mundo", según el libro Guinness de los récords ya que, presuntamente, cuenta con un coeficiente intelectual de entre 190 y 210 puntos, siendo el promedio entre los 90 y 119 puntos. Así pues, Langan ha compartido una teoría sobre la muerte que, aunque asegura que no se trata de "verdad absoluta", invita a la reflexión.

El teórico ha explicado que la muerte no sería más que un "portal hacia otra dimensión", por lo que no existe razón para temerla. Según su teoría del Modelo Teórico-Cognitivo del Universo, la realidad se trataría de una "autosimulación", en la que la muerte no es más que una transición a otra etapa, porque, según explica, la realidad es un sistema que se autoconfigura dependiendo de la persona.

Según la teoría de Langan, una vez una persona fallece, pasa a una nueva vida conservando los recuerdos de la vida anterior. Sin embargo, como estos "no son necesarios", no todas las personas deciden recuperarlos al nacer. Esta teoría de la muerte como un paso cíclico a otra vida se sostiene, según Langan, debido a que el tiempo no es lineal, sino "multisimultáneo", por lo que al mismo tiempo pueden ocurrir "diferentes procesos".

Dicho de otra forma, lo que Chris Langan sugiere es que la vida es como estar dentro de un ordenador en el que todas las vidas están relacionadas y ocurren al mismo momento, como una computadora que realiza diferentes procesos al mismo tiempo y, aunque estas no se relacionan entre sí, funcionan en el mismo espacio y están controladas por el mismo ente. De este modo, al morir una persona, pasa de un plano a otro, de ahí que todos estén relacionados y conectados.

Para explicar qué o quién es ese "ente" que controla todo, el teórico acepta algunos de los puntos más importantes de la religión cristiana, pero desde otra perspectiva. Para Langan Dios es "una entidad presente a nuestro alrededor" que no se encuentra en el cielo, sino que es parte de la creación y es el encargado de que todo funcione en el universo.

